В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?

А вот Юлии Щедриной так не повезло. Её называли «последней из эпохи Савченко»: несмотря на то, что в предыдущий раз эксперты хорошо оценили её позиции, в этот раз Щедрина в топ не попала. Кроме того, после увольнения из правительства на неё завели уголовное дело за нецелевое расходование средств.