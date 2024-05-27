В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ожидаемо не оказалось в топе Владимира Боровика, бывшего заместителя губернатора и министра финансов и бюджетной политики Белгородской области. Чиновник со стажем, занявший в прошлый раз третье место, спокойно ушёл на пенсию. В отличие от других замов из команды предыдущего губернатора, избежал заведения уголовных дел и скандалов.
Не попал в топ и экс-заместитель губернатора Белгородской области по ЖКХ Константин Полежаев. В отличие от Боровика, ушёл с должности параллельно с попаданием под следствием и обвинениями в коррупции. Судя по всему, активно сотрудничает со следствием. Своё влияние растерял полностью, хотя по итогам 2022 года занимал в рейтинге восьмое место.
Аналогично не оказалось в топе и других ушедших чиновников — Евгения Мирошникова и Ивана Будлова Оба — из новой команды Гладкова, и оба, судя по слухам, ушли на повышение в Москву.
А вот Юлии Щедриной так не повезло. Её называли «последней из эпохи Савченко»: несмотря на то, что в предыдущий раз эксперты хорошо оценили её позиции, в этот раз Щедрина в топ не попала. Кроме того, после увольнения из правительства на неё завели уголовное дело за нецелевое расходование средств.
Бывший глава Белгородского района Владимир Перцев тоже не попал в топ-100 по итогам 2023 года. Чиновник покинул свой пост — спокойно и без скандалов.
Похоже, уже навсегда покинул список влиятельных и бывший мэр Старого Оскола Александр Сергиенко. Экс-Руководитель «Газпром газораспределение» и «Газпром Межрегионгаз Белгород» долгое время сохранял влияние, но заявление бывшего друга в ФСБ сильно выбило Сергиенко из колеи. Громкие судебный процесс с экспрессивным адвокатом Гореликом очков влиятельности не вернул — скорее, наоборот.
Занявший в прошлый раз 50-е место Олег Клюка в этом году набрал баллов лишь на 131-е место. Бывший владелец Оскольского завода металлургического машиностроения вместе с акциями предприятия потерял, судя по всему, и свою влиятельность.
Бывший гендиректор «Приосколья» Геннадий Бобрицкий также потерял свою влиятельность с приобретением уголовного дела. По версии следствия, в 2014 году под руководством Бобрицкого и Владимира Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу фирмы «Индустрия».
Следователи считают, что от незаконных сделок администрации Белгородской области, которой принадлежало около половины акций компании «Энергомаш», был нанесён ущерб на 661 млн руб. Бобрицкий смог набрать от экспертов баллов лишь на 143-е место.
А вот Тебекин в топе остался. Полулегендарная в Белгородской области фигура бизнесмена хоть и сильно «просела» в позициях, но заняла 88-е место. Эксперты всё ещё отмечают его сохраняющееся влияние, а вот сыновья его в этот раз в рейтинг не попали.
Некоторые белгородцы имеют все шансы попасть в следующий топ влиятельных. Эксперты отмечали разуменского депутата от КПРФ Екатерину Долгову. По мнению собеседника Бел.Ру, влиятельность любых депутатов от партии «Единая Россия» в современных реалиях от приближается к нулю. Но могут быть влиятельны оппозиционные депутаты — при активной открытой позиции. Среди таких видна на данный момент лишь коммунист Долгова.
В список влиятельных предлагали также включить руководителей Горжилинспекции Михаила Бредихина, управление экологического и охотничьего надзора Андрея Гоца и Гострудинспекции Ольгу Медведеву.
Из блогеров выделяли Андрея Маликова, «чей Telegram-канал читают деятели из этого списка и явно побаиваются». Но по итогам отборочного голосования Маликов в списки не попал.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владимир Епанчинцев тоже на этот раз в топе не оказался. Его предлагали включить многие эксперты, но достаточное количество баллов он не набрал.
Предлагали добавить в рейтинг волонтёра Юлию Немчинову.
Отдельно упомянули ио директора Белоблводоканала Андрея Колесникова, перед которым «стоят навытяжку многие деятели-строители из этого списка».
Вполне вероятно, что в следующий рейтинг попадёт и Сергей Дядькин, новый советник Гладкова по безопасности и бывший управляющий директор ПАО «Мотовилихинские заводы». Время покажет.