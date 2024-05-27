Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
В Советском районном суде Орла завершилось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Отмечается, что на слушание в суд приехала поддержать своего мужа супруга Лежнева.
Мужчина подозревается в совершении преступления в составе организованной группы. Предполагается, что он причастен к хищениям при реконструкции и ремонте Красного моста, моста Дружбы и моста через реку Сосну. Лежневу может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.
По мнению прокурора, только содержание в СИЗО может установить все обстоятельства дела. Кроме того, прокурор отметила, что у Лежнева нет заболеваний, которые препятствовали бы его содержанию в СИЗО. По итогу, мужчина отправлен под стражу до 24 июня, решение может быть обжаловано.