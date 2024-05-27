Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева отправили в СИЗО

По мнению прокурора, только содержание в СИЗО может установить все обстоятельства дела. Кроме того, прокурор отметила, что у Лежнева нет заболеваний, которые препятствовали бы его содержанию в СИЗО. По итогу, мужчина отправлен под стражу до 24 июня, решение может быть обжаловано.