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Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева отправили в СИЗО

Советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева отправили в СИЗО

27 мая 2024, 14:24
Фото: 1MI
Орловский советник губернатора Сергей Лежнев арестован до 24 июня по подозрению в хищениях при реконструкции мостов. Об этом сообщает издание «‎Орёлtimes».

В Советском районном суде Орла завершилось рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Отмечается, что на слушание в суд приехала поддержать своего мужа супруга Лежнева.

Мужчина подозревается в совершении преступления в составе организованной группы. Предполагается, что он причастен к хищениям при реконструкции и ремонте Красного моста, моста Дружбы и моста через реку Сосну. Лежневу может грозить наказание до 10 лет лишения свободы.

По мнению прокурора, только содержание в СИЗО может установить все обстоятельства дела. Кроме того, прокурор отметила, что у Лежнева нет заболеваний, которые препятствовали бы его содержанию в СИЗО. По итогу, мужчина отправлен под стражу до 24 июня, решение может быть обжаловано.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Лежнев сергей#Орловская область
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