Победа после череды проигрышей: «Салют» обыграл команду из Долгопрудного

В Туле «‎Салют» проиграл «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей. Это случилось 5 мая на стадионе академии «Арсенал». Белгородская команда уступила сопернику со счётом 4:1. Поддержать футболистов на игре приехали более ста белгородских детей, которые тогда находились в Туле.