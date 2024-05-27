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Белгородский «Салют» обыграл команду «Космос» из Долгопрудного

Победа после череды проигрышей: «Салют» обыграл команду из Долгопрудного

27 мая 2024, 09:04
Фото: Пресс-служба ФК «Салют»

Белгородский «Салют» обыграл команду «Космос» из Долгопрудного

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу белгородского клуба, сообщили в пресс-службе «Салюта». Матч состоялся в Старом Осколе 26 мая.

26 мая на стадионе Старого Оскола «Спартак» состоялся матч «Салюта» против «Космоса» из Долгопрудного.

Салют выиграл в восьмом туре LEON-Второй лиги Б со счётом 2:1.

До этого белгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной» 19 мая. Матч завершился ничьёй со счётом 0:0.

В Туле «‎Салют» проиграл «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей. Это случилось 5 мая на стадионе академии «Арсенал». Белгородская команда уступила сопернику со счётом 4:1. Поддержать футболистов на игре приехали более ста белгородских детей, которые тогда находились в Туле.

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