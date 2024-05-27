Победа после череды проигрышей: «Салют» обыграл команду из Долгопрудного

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
26 мая на стадионе Старого Оскола «Спартак» состоялся матч «Салюта» против «Космоса» из Долгопрудного.
Салют выиграл в восьмом туре LEON-Второй лиги Б со счётом 2:1.
До этого белгородский «Салют» не смог размочить счёт в матче с «Коломной» 19 мая. Матч завершился ничьёй со счётом 0:0.
В Туле «Салют» проиграл «Арсеналу-2» на глазах юных белгородских зрителей. Это случилось 5 мая на стадионе академии «Арсенал». Белгородская команда уступила сопернику со счётом 4:1. Поддержать футболистов на игре приехали более ста белгородских детей, которые тогда находились в Туле.