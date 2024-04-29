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Футбол

«Опять не забиваем, пропускаем»: «Салют» сыграл вничью с «Зенитом»

29 апреля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Футбол

Белгородский «Салют» сыграл вничью с пензенским «Зенитом»

Встреча команд завершилась счётом 1:1, сообщили в пресс-службе футбольного клуба. У белгородцев гол забил Денис Дёгтев. «Салют» по итогам встречи занимает 13-е место в турнирной таблице.
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Футбол

Первый домашний матч белгородского «Салюта» закончился ничьей. 28 апреля команда встретилась с пензенским «Зенитом». Игра состоялась на стадионе «Спартак» в Старом Осколе.

Встреча завершилась счётом 1:1. У белгородцев гол забил Денис Дёгтев, у соперника — Артём Миронов.

По реализации ничего не могу сказать. Ребята старались, создавали моменты. Но поставить точку не получается. Во второй тайме забили хороший мяч. Но опять же: момент за моментом, опять не забиваем, пропускаем.
Виктор Навоченко, главный тренер «Салюта»

На вопрос о том, кто в этом виноват, Навоченко ответил: «Виноват прежде всего я и вся команда».

Тренер «Зенита» Михаил Пилипко заявил, что результатом остался доволен: «Для нас закономерный счёт, для хозяев — огорчение».

По итогам игры «Салют» занимает 13-е место в турнирной таблице первенства «LEON — Второй лиги Б».

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