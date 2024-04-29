«Опять не забиваем, пропускаем»: «Салют» сыграл вничью с «Зенитом»

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Первый домашний матч белгородского «Салюта» закончился ничьей. 28 апреля команда встретилась с пензенским «Зенитом». Игра состоялась на стадионе «Спартак» в Старом Осколе.
Встреча завершилась счётом 1:1. У белгородцев гол забил Денис Дёгтев, у соперника — Артём Миронов.
По реализации ничего не могу сказать. Ребята старались, создавали моменты. Но поставить точку не получается. Во второй тайме забили хороший мяч. Но опять же: момент за моментом, опять не забиваем, пропускаем.
Виктор Навоченко, главный тренер «Салюта»
На вопрос о том, кто в этом виноват, Навоченко ответил: «Виноват прежде всего я и вся команда».
Тренер «Зенита» Михаил Пилипко заявил, что результатом остался доволен: «Для нас закономерный счёт, для хозяев — огорчение».
По итогам игры «Салют» занимает 13-е место в турнирной таблице первенства «LEON — Второй лиги Б».