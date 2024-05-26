С начала года банки изменили условия по кредитам для 2 тыс. белгородцев

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
С начала 2024 года банки изменили условия по кредитам для более 2 тыс. пострадавших жителей Белгородской области.
Кому-то простили, в первую очередь, это те, у кого погибли близкие, и кредиты были полностью аннулированы. Кому-то изменили условия кредитования.
Вячеслав Гладков
Ещё более 500 обращений местных жителей находятся на рассмотрении.
Всего за первый квартал в банки поступило 2996 обращений от белгородцев. С июня 2023 года в кредитные организации было направлено 15 215 обращений. Положительные решения банки вынесли по 12 523 обращениям.