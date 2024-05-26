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С начала года банки изменили условия по кредитам для 2 тыс. белгородцев

С начала года банки изменили условия по кредитам для 2 тыс. белгородцев

26 мая 2024, 09:30
Фото: 1MI
Речь идёт о жителях, которые пострадали при обстрелах ВСУ. Более 500 обращений сейчас находятся на рассмотрении. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Кредиты

С начала 2024 года банки изменили условия по кредитам для более 2 тыс. пострадавших жителей Белгородской области.

Кому-то простили, в первую очередь, это те, у кого погибли близкие, и кредиты были полностью аннулированы. Кому-то изменили условия кредитования.
Вячеслав Гладков

Ещё более 500 обращений местных жителей находятся на рассмотрении.

Всего за первый квартал в банки поступило 2996 обращений от белгородцев. С июня 2023 года в кредитные организации было направлено 15 215 обращений. Положительные решения банки вынесли по 12 523 обращениям.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Кредиты#Банки#Белгород#Вячеслав Гладков
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