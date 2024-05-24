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Published Сегодня, 13:37

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Следком выяснит, почему белгородке не заплатили за двухмесячную работу

Фирма не выплатила белгородке зарплату за два месяца. В деле разберётся Следком РФ

24 мая 2024, 13:37
Фото: 1MI

Следком выяснит, почему белгородке не заплатили за двухмесячную работу

Женщина неофициально работала в Валуйках на фирму «Новый век», однако за несколько месяцев работы так и не получила обещанную зарплату, а в возбуждении уголовного дела ей отказали. За дело взялся следственный комитет России, сообщили в официальном Telegram-канале.

Жительница Белгородской области обратилась в следственный комитет России. Она объяснила, что на протяжении нескольких месяцев выполняла строительные и монтажные работы в Валуйках без трудового договора, работая на ООО «Новый век», но так и не получила обещанную заработную плату. По её словам, с такой же проблемой столкнулись и другие рабочие.

Ранее женщине отказали в возбуждении уголовного дела. Председатель Следкома поручил региональному руководителю ведомства предоставить доклад о результатах проверки и причинах предшествующего обращению отказа в правоохранительных органах.

По делу проведут дополнительную проверку.

Ранее редакция Бел.Ру писала о работниках, которым задолжали около 300 тысячи рублей в фирме «Век».

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#Александра Склярова#Трудовые права#Белгород
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