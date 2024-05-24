Фирма не выплатила белгородке зарплату за два месяца. В деле разберётся Следком РФ

Жительница Белгородской области обратилась в следственный комитет России. Она объяснила, что на протяжении нескольких месяцев выполняла строительные и монтажные работы в Валуйках без трудового договора, работая на ООО «Новый век», но так и не получила обещанную заработную плату. По её словам, с такой же проблемой столкнулись и другие рабочие.