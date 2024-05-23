Почти половина жителей Курской области готовы снизить свои зарплатные ожидания

43% соискателей из Курской области готовы снизить свои ожидания по зарплате ради сохранения работы или гарантии устройства на неё. В основном снизить свои требования готовы работники из сферы домашнего, обслуживающего персонала (51), информационных технологий (45%) и стратегии, инвестиции, консалтинга (38%).