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Почти половина жителей Курской области готовы снизить свои зарплатные ожидания

Почти половина жителей Курской области готовы снизить свои зарплатные ожидания

23 мая 2024, 11:31
Фото: 1MI
43% соискателей готовы пойти на такой шаг, ещё 45% опрошенных заявили, что не готовы снижать зарплатные ожидания. Подробности сообщают «Курские известия» со ссылкой на данные hh.ru.

43% соискателей из Курской области готовы снизить свои ожидания по зарплате ради сохранения работы или гарантии устройства на неё. В основном снизить свои требования готовы работники из сферы домашнего, обслуживающего персонала (51), информационных технологий (45%) и стратегии, инвестиции, консалтинга (38%).

Не готовы снизать свои запросы по зарплате 45% опрошенных. В основном речь идёт о работниках в сфере автомобильного бизнеса (62%), закупок (58%), транспорта, логистики и перевозок (57%).

12% соискателей пока не решили, готовы снижать требования или нет.

Также в исследовании отмечалось, что в основном снижать ожидания готовы соискатели до 18 лет, реже — работники от 35 до 44 лет.

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#Алина Харина#Общество#Курская область#Зарплата#Работа#Исследование
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