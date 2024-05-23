Почти половина жителей Курской области готовы снизить свои зарплатные ожидания

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
43% соискателей из Курской области готовы снизить свои ожидания по зарплате ради сохранения работы или гарантии устройства на неё. В основном снизить свои требования готовы работники из сферы домашнего, обслуживающего персонала (51), информационных технологий (45%) и стратегии, инвестиции, консалтинга (38%).
Не готовы снизать свои запросы по зарплате 45% опрошенных. В основном речь идёт о работниках в сфере автомобильного бизнеса (62%), закупок (58%), транспорта, логистики и перевозок (57%).
12% соискателей пока не решили, готовы снижать требования или нет.
Также в исследовании отмечалось, что в основном снижать ожидания готовы соискатели до 18 лет, реже — работники от 35 до 44 лет.