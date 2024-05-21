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Published Сегодня, 08:08

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В центре Белгорода жители заметили бегущую косулю

Необычный атлет: в Белгороде по городу бегала косуля

21 мая 2024, 08:08
Фото: safari-expert.ru

В центре Белгорода жители заметили бегущую косулю

В Белгороде, практически в центральной части города, была замечена косуля. Видео поделился Telegram-канал «‎Белгород №1».

В Белгороде в центре города была замечена косуля. Животное бежало в районе остановки «Стадион»‎, а позже скрылось возле остановки «Энергомаш»‎.

Косулю видел и местный житель на улице Сумской, где она бегала за огородами.

Также жители региона заметили двух лосей, которые были в селе Беломестное Белгородского района. После появления на проезжей части, лоси ушли обратно в лес.

В один из магазинов в Белгороде пробрался барсук. Сотрудники экологической и охотничьей службы оперативно прибыли на место, поймали животное и выпустили его обратно в естественную среду. Они пояснили, что дикие животные могут заходить на территорию человека в поисках пищи. Такие встречи, особенно в вечернее время, не являются редкостью, поскольку барсуки являются сумеречными животными.

Видео: Белгород №1
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