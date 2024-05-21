Необычный атлет: в Белгороде по городу бегала косуля

В один из магазинов в Белгороде пробрался барсук. Сотрудники экологической и охотничьей службы оперативно прибыли на место, поймали животное и выпустили его обратно в естественную среду. Они пояснили, что дикие животные могут заходить на территорию человека в поисках пищи. Такие встречи, особенно в вечернее время, не являются редкостью, поскольку барсуки являются сумеречными животными.