Необычный атлет: в Белгороде по городу бегала косуля

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В Белгороде в центре города была замечена косуля. Животное бежало в районе остановки «Стадион», а позже скрылось возле остановки «Энергомаш».
Косулю видел и местный житель на улице Сумской, где она бегала за огородами.
Также жители региона заметили двух лосей, которые были в селе Беломестное Белгородского района. После появления на проезжей части, лоси ушли обратно в лес.
В один из магазинов в Белгороде пробрался барсук. Сотрудники экологической и охотничьей службы оперативно прибыли на место, поймали животное и выпустили его обратно в естественную среду. Они пояснили, что дикие животные могут заходить на территорию человека в поисках пищи. Такие встречи, особенно в вечернее время, не являются редкостью, поскольку барсуки являются сумеречными животными.