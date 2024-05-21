Аналитика ВТБ: спрос на автокредиты в ЦФО вырос

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом — по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. В целом по банку средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей — на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.