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Автомобиль

Аналитика ВТБ: спрос на автокредиты в ЦФО вырос

21 мая 2024, 13:34
Фото: Изображение Midjourney
Автомобиль
С начала года продажи автокредитов в Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) достигли 17,9 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает результат за сопоставимый период прошлого года. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин получили почти 15000 жителей ЦФО.

Апрельские выдачи стабилизировались, всего на 6% превзойдя результат марта, и составили 5,9 млрд рублей. Такова аналитика банка ВТБ.

В ТОП-5 регионов-лидеров по объему выдач в январе–апреле в ЦФО вошли: Воронежская область (3,5 млрд рублей), Тульская область (2,1 млрд рублей), Белгородская область (1,4 млрд рублей), Рязанская и Липецкая области — по 1,3 млрд рублей.

В целом по банку в январе–апреле спрос на автокредиты составил 176,5 млрд рублей, увеличившись в 5 раз относительно аналогичного периода прошлого года. По итогам четырех месяцев средства на покупку машин в банке получили более 129 тысяч клиентов. Рекордный объем выдач пришелся на март — в этот месяц заемщикам было предоставлено автокредитов на 56,5 млрд рублей.

Ключевая активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом — по итогам апреля их доля достигла 70%, сократившись по сравнению с концом 2023 года на 5 пп. В целом по банку средний «чек» на подержанные авто в апреле составил 1,9 млн рублей, по автокредитам — 1,49 млн рублей — на 130 тысяч больше, чем в конце 2023 года. Примерно каждый пятый заемщик приобрел на вторичном рынке транспортное средство из Южной Кореи.

В сегменте новых машин средний «чек» в структуре выдач банка составил 2,4 млн рублей, по автокредитам — 1,64 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем на конец прошлого года. Каждый четвертый клиент купил на первичном рынке автомобиль российского производства.

«Восстановление авторынка, развитие субсидированных программ производителей, господдержка, а также изменение риск-политики ЦБ РФ в сегменте необеспеченных кредитов, сместившее фокус внимания физлиц в сторону залоговых инструментов, в 2024 году вывели автокредитование в локомотивы розничного рынка», — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

С начала года продажи автокредитов в целом по России приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года. После ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 4%, составив более 215 млрд рублей *.

* прогноз ВТБ на основе аналитических данных Frank RG.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород
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