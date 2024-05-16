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Published Сегодня, 14:01

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Дожди с грозами обрушатся на Белгородскую область

В Белгородскую область на смену заморозкам придут дожди с грозами

16 мая 2024, 14:01
Фото: Изображение Midjourney

Дожди с грозами обрушатся на Белгородскую область

В пятницу, 17 мая, в Белгородской области будет дождливо и тепло, однако максимальная температура воздуха составит только +18 °C. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
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Погода

По данным синоптиков, завтра, 17 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие дожди в тёмное время суток, днём — кратковременные осадки и грозы.

Порывы ветра западной четверти ночью достигнут 4-9 м/с, а в светлое время суток поднимутся до 12 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 °C. Днём воздух прогреется до +13…+18 °C. В Белгороде столбик термометра днём остановится на тех же значениях, что и по всему региону, но в тёмное время суток ожидается более тёплая погода — минимальная температура составит +5 °C.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Дожди#Грозы#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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