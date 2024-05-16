В Белгородскую область на смену заморозкам придут дожди с грозами

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По данным синоптиков, завтра, 17 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие дожди в тёмное время суток, днём — кратковременные осадки и грозы.
Порывы ветра западной четверти ночью достигнут 4-9 м/с, а в светлое время суток поднимутся до 12 м/с.
Температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 °C. Днём воздух прогреется до +13…+18 °C. В Белгороде столбик термометра днём остановится на тех же значениях, что и по всему региону, но в тёмное время суток ожидается более тёплая погода — минимальная температура составит +5 °C.