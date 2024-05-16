В Белгородскую область на смену заморозкам придут дожди с грозами

Температура воздуха в регионе ночью составит +2…+7 °C. Днём воздух прогреется до +13…+18 °C. В Белгороде столбик термометра днём остановится на тех же значениях, что и по всему региону, но в тёмное время суток ожидается более тёплая погода — минимальная температура составит +5 °C.