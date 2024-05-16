После очередных громких звуков в Белгороде заметили разрушения

МКД и пункт выдачи могли пострадать после громкого звука в Белгороде

Около пяти часов вечера многие жители Белгорода услышали громкий звук, после чего очевидцы опубликовали в интернете разрушения, которые могли появиться после случившегося. Официальной информации пока не было.