После очередных громких звуков в Белгороде заметили разрушения

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Сегодня, 16 мая, около пяти часов вечера жители Белгорода услышали громкий звук. Позже местные Telegram-каналы стали публиковать фотографии очевидцев со следами на небе и предполагаемыми последствиями.
Предварительно, в одном многоквартирном доме после громкого звука выбило окна. Также пострадала входная группа одного из пунктов выдачи заказов в Белгороде.
Официальной информации касательно произошедшего пока не было. После громких звуков, в 17:17, на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.