Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Предполагаемые последствия после громкого звука

После очередных громких звуков в Белгороде заметили разрушения

16 мая 2024, 14:42
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Предполагаемые последствия после громкого звука

МКД и пункт выдачи могли пострадать после громкого звука в Белгороде

Около пяти часов вечера многие жители Белгорода услышали громкий звук, после чего очевидцы опубликовали в интернете разрушения, которые могли появиться после случившегося. Официальной информации пока не было.

Сегодня, 16 мая, около пяти часов вечера жители Белгорода услышали громкий звук. Позже местные Telegram-каналы стали публиковать фотографии очевидцев со следами на небе и предполагаемыми последствиями.

Предварительно, в одном многоквартирном доме после громкого звука выбило окна. Также пострадала входная группа одного из пунктов выдачи заказов в Белгороде.

Официальной информации касательно произошедшего пока не было. После громких звуков, в 17:17, на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.

След на небе после громкого звукаСлед на небе после громкого звука
Предполагаемые последствия после громкого звукаПредполагаемые последствия после громкого звука
Предполагаемые последствия после громкого звукаПредполагаемые последствия после громкого звука
След на небе после громкого звука
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Снова «Ольха»: ВС РФ уничтожили три снаряда на подлёте к Белгороду
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб«Агро-Белогорье» закрыло доступ на площадки в приграничье из-за атак ВСУБойцы «Севера» отразили две контратаки и уничтожили боевую машину «Град» ВСУ
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Громкие звуки#Система ПВО
Подпишитесь
Где же тут безопасность? Почему слухи о каникулах с 13 мая оказались фейком
Сегодня, 13:54
«Закрыла дочку собой»: родственники погибших белгородцев — о трагедии на Щорса
Сегодня, 06:54
Белгородцы смогут отказаться дальше сдавать ЕГЭ, если его прервёт ракетная опасность
Сегодня, 14:22
В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета
Сегодня, 13:01
Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб
Сегодня, 14:31
Какие выплаты могут получить жители повреждённого обстрелом дома в Белгороде?
Сегодня, 12:43
"