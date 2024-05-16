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Деньги

Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше

16 мая 2024, 11:00
Фото: 1MI
Деньги

Белгородцы взяли микрозаймов на 6,5 млрд рублей

В прошлом году жители региона заключили с микрофинансовыми организациями более 512 тысяч договоров. Это меньше, чем годом ранее, сообщает белгородское отделение Банка России.

Жители региона стали реже брать микрозаймы. В 2023 году белгородцы заключили с микрофинансовыми организациями более 512 тысяч договоров, что почти на 8% меньше, чем в 2022-м. Общий объём микрозаймов составил более 6,5 млрд рублей. В среднем жители региона занимали по 11 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — по 3 млн рублей.

В настоящий момент максимальный размер займа, который можно взять в микрофинансовых организациях, равен 5 млн рублей. Это лимит для предпринимателей и юрлиц. Однако ситуация может измениться.

Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. Это запрос заёмщиков.
Анатолий Бережной, замначальника экономического отдела Белгородского отделения Банка России

Известно, что к концу 2023 года в области было зарегистрировано 14 микрофинансовых организаций. Это на две компании меньше, чем в 2022 году.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Новости Белгорода#Белгород#МФО#Микрозаймы
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