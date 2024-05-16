Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше

Жители региона стали реже брать микрозаймы. В 2023 году белгородцы заключили с микрофинансовыми организациями более 512 тысяч договоров, что почти на 8% меньше, чем в 2022-м. Общий объём микрозаймов составил более 6,5 млрд рублей. В среднем жители региона занимали по 11 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — по 3 млн рублей.