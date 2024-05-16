Белгородцы стали реже брать микрозаймы, МФО в регионе тоже стало меньше

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Жители региона стали реже брать микрозаймы. В 2023 году белгородцы заключили с микрофинансовыми организациями более 512 тысяч договоров, что почти на 8% меньше, чем в 2022-м. Общий объём микрозаймов составил более 6,5 млрд рублей. В среднем жители региона занимали по 11 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели и юрлица — по 3 млн рублей.
В настоящий момент максимальный размер займа, который можно взять в микрофинансовых организациях, равен 5 млн рублей. Это лимит для предпринимателей и юрлиц. Однако ситуация может измениться.
Сейчас на рассмотрении Государственной Думой находится проект закона, по которому предполагается увеличение суммы микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 7 млн рублей. Это запрос заёмщиков.
Анатолий Бережной, замначальника экономического отдела Белгородского отделения Банка России
Известно, что к концу 2023 года в области было зарегистрировано 14 микрофинансовых организаций. Это на две компании меньше, чем в 2022 году.