Белгородец поджёг знакомого и спрятал его тело в канализационном колодце

В Белгородской области 41-летний мужчина осуждён за убийство с особой жестокостью. В январе 2023 года во время ссоры он облил 35-летнего знакомого горючей жидкостью и поджёг. После этого мужчина спрятал тело жертвы в канализационном колодце, сообщает региональный следком.

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