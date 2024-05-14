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Белгородец поджёг знакомого и спрятал его тело в канализационном колодце

Белгородец поджёг знакомого и спрятал его тело в канализационном колодце

14 мая 2024, 11:30
Фото: СУ СК России по Белгородской области
В Белгородской области 41-летний мужчина осуждён за убийство с особой жестокостью. В январе 2023 года во время ссоры он облил 35-летнего знакомого горючей жидкостью и поджёг. После этого мужчина спрятал тело жертвы в канализационном колодце, сообщает региональный следком.

Происшествие случилось 12 января 2023 года в Волоконовке. Осуждённый в ходе застолья взял в гараже канистру с горюче-смазочными материалами, облил содержимым 35-летнего потерпевшего и поджёг его. Пострадавший выбежал во двор, но вскоре упал на землю без признаков жизни.

После случившегося осуждённый спрятал тело знакомого в канализационном колодце. Труп обнаружили 16 января.

41-летнего жителя Волоконовского района признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, его ограничили в свободе на 1,5 года.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Убийство#Криминал#Волоконовка#Белгород
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