Белгородец поджёг знакомого и спрятал его тело в канализационном колодце

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Происшествие случилось 12 января 2023 года в Волоконовке. Осуждённый в ходе застолья взял в гараже канистру с горюче-смазочными материалами, облил содержимым 35-летнего потерпевшего и поджёг его. Пострадавший выбежал во двор, но вскоре упал на землю без признаков жизни.
После случившегося осуждённый спрятал тело знакомого в канализационном колодце. Труп обнаружили 16 января.
41-летнего жителя Волоконовского района признали виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, его ограничили в свободе на 1,5 года.