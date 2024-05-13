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Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Обстрел, фото тематическое

От обстрела ВСУ в Белгородской области погиб домашний скот

13 мая 2024, 11:23
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

ВСУ обстреляли Новостроевку-Вторую в Белгородской области

Есть разрушения в двух домах, хозпостройке. Обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. В результате атаки погиб домашний скот. Разрушения есть в двух частных домах, хозпостройке.

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что ВСУ минувшей ночью атаковали Белгород и Белгородский район. Противник выпустил по региону снаряды РСЗО «Ольха» и беспилотники. В результате обстрела чудом выжили три человека в Белгородском районе.

За вчерашний день жертвами атак ВСУ в Белгороде стали в общей сложности 19 человек. Это те, кто погиб при обрушении части дома на улице Щорса, при вечернем массированном обстреле, а также женщина, скончавшаяся в больнице после удара по городу 11 мая.

Гладков уточнил информацию о погибших и пострадавших в Белгороде от атак ВСУ
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Скот#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Новостроевка-Вторая
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