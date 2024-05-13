От обстрела ВСУ в Белгородской области погиб домашний скот

За вчерашний день жертвами атак ВСУ в Белгороде стали в общей сложности 19 человек. Это те, кто погиб при обрушении части дома на улице Щорса, при вечернем массированном обстреле, а также женщина, скончавшаяся в больнице после удара по городу 11 мая.