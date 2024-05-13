От обстрела ВСУ в Белгородской области погиб домашний скот

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
ВСУ обстреляли Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. В результате атаки погиб домашний скот. Разрушения есть в двух частных домах, хозпостройке.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что ВСУ минувшей ночью атаковали Белгород и Белгородский район. Противник выпустил по региону снаряды РСЗО «Ольха» и беспилотники. В результате обстрела чудом выжили три человека в Белгородском районе.
За вчерашний день жертвами атак ВСУ в Белгороде стали в общей сложности 19 человек. Это те, кто погиб при обрушении части дома на улице Щорса, при вечернем массированном обстреле, а также женщина, скончавшаяся в больнице после удара по городу 11 мая.