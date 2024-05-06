«Цитробел» обязали вернуть «Строителю» холодильник, магнитную мешалку и шейкер

Из документа следует, что представитель «Цитробела» уточнённый иск признал. В итоге арбитражный суд постановил передать оборудование в течении 10 дней с момента публикации решения. К передаче, по решению суда, будут привлечены квалифицированные специалисты. Также ответчик — «Цитробел» — должен будет оплатить расходы по госпошлине в размере 1800 рублей.