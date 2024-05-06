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В белгородском арбитраже вынесли решение по иску «Строителя» к «Цитробелу»

«Цитробел» обязали вернуть «Строителю» холодильник, магнитную мешалку и шейкер

6 мая 2024, 11:11
Фото: Изображение Midjourney

В белгородском арбитраже вынесли решение по иску «Строителя» к «Цитробелу»

Арбитражный суд Белгородской области обязал передать оборудование, использованное для подрядных работ, от «Цитробела» «Строителю».
Сюжет
Суд

Арбитражный суд Белгородской области вынес решение по исковому заявлению ООО «Строитель» к АО «Цитробел». По данным из картотеки дел, от ответчика — завода лимонной кислоты — требовалось передать оборудование, которое оставлял «Строитель» в лаборатории завода для выполнения работ по договору подряда в феврале 2018 года.

В перечень оборудования, которое просит передать «Строитель», входят в том числе блок водоподготовки, холодильник лабораторный, морозильная камера, весы. Всего в списке 21 позиция.

Из документа следует, что представитель «Цитробела» уточнённый иск признал. В итоге арбитражный суд постановил передать оборудование в течении 10 дней с момента публикации решения. К передаче, по решению суда, будут привлечены квалифицированные специалисты. Также ответчик — «Цитробел» — должен будет оплатить расходы по госпошлине в размере 1800 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатом
арбитражном апелляционном суде.

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