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Беспилотник

Погиб белгородец, повреждены дома и сельхозпредприятие в результате ЧП в регионе

3 мая 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали семь районов Белгородской области

Один житель погиб при попытке разобрать противопехотную мину, в результате атак повреждены автомобили и частные дома. Кроме того, пострадали четыре грузовика, произошёл взрыв на инфраструктурном объекте. Подробности о ЧП 2 мая рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В четверг, 2 мая, в результате атак ВСУ повреждены четыре частных дома, четыре грузовика, сельхозпредприятие. Один из дронов взорвался на инфраструктурном объекте связи. Кроме того, в результате ЧП под Белгородом погиб человек.

Накануне в селе Вторая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель при попытке разобрать противопехотную мину. В населённом пункте действует режим ЧС.

В селе Черемошное, Белгородский район, противник атаковал населённый пункт БПЛА. Пострадавших нет, но повреждён забор одного из частных домовладений. Над селом Красный Хутор сбиты три вражеских беспилотника, а над посёлком Разумное, сёлами Солохи, Ближнее, Вергилёвка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлёвка — по одному БПЛА. Последствий на земле нет.

Журавлёвка была атакована из артиллерии и гранатомёта, Красный Хутор, Вергилёвка и Наумовка — дронами. В результате атаки разрушения зафиксированы в Разумном и Таврово, там повреждены частные дома, а в Толоконном повреждения получили грузовые автомобили.

В Борисовском районе сброшено взрывное устройство с квадрокоптера, в Валуйском городском округе была атака с помощью БПЛА. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян из ствольной артиллерии. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

В Грайворонском городском округе село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с применением БПЛА. В результате сброса взрывного устройства нанесён ущерб одному из частных жилых домовладений. При обстреле Безымено в одном из частных домов осколками повреждён забор, выбиты окна и дверь.

Краснояружский район подвергся массированной атаке со стороны Украины. Село Колотиловка обстреляли из миномётов, а Староселье, Вязовое и Прилесье атаковали с помощью различных видов дронов, в том числе камикадзе и FPV. Один из дронов повредил объект связи. Обошлось без пострадавших.

В Шебекинском городском округе зафиксированы атаки с использованием БПЛА и миномётов. В селе Муром и посёлке Красное с беспилотников сброшены взрывные устройства, а по селу Новая Таволжанка выпущено два миномётных снаряда. Вознесеновка атакована FPV-дроном.

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