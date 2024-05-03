Погиб белгородец, повреждены дома и сельхозпредприятие в результате ЧП в регионе

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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В четверг, 2 мая, в результате атак ВСУ повреждены четыре частных дома, четыре грузовика, сельхозпредприятие. Один из дронов взорвался на инфраструктурном объекте связи. Кроме того, в результате ЧП под Белгородом погиб человек.
Накануне в селе Вторая Наумовка Белгородского района погиб мирный житель при попытке разобрать противопехотную мину. В населённом пункте действует режим ЧС.
В селе Черемошное, Белгородский район, противник атаковал населённый пункт БПЛА. Пострадавших нет, но повреждён забор одного из частных домовладений. Над селом Красный Хутор сбиты три вражеских беспилотника, а над посёлком Разумное, сёлами Солохи, Ближнее, Вергилёвка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлёвка — по одному БПЛА. Последствий на земле нет.
Журавлёвка была атакована из артиллерии и гранатомёта, Красный Хутор, Вергилёвка и Наумовка — дронами. В результате атаки разрушения зафиксированы в Разумном и Таврово, там повреждены частные дома, а в Толоконном повреждения получили грузовые автомобили.
В Борисовском районе сброшено взрывное устройство с квадрокоптера, в Валуйском городском округе была атака с помощью БПЛА. В Волоконовском районе хутор Старый обстрелян из ствольной артиллерии. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.
В Грайворонском городском округе село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с применением БПЛА. В результате сброса взрывного устройства нанесён ущерб одному из частных жилых домовладений. При обстреле Безымено в одном из частных домов осколками повреждён забор, выбиты окна и дверь.
Краснояружский район подвергся массированной атаке со стороны Украины. Село Колотиловка обстреляли из миномётов, а Староселье, Вязовое и Прилесье атаковали с помощью различных видов дронов, в том числе камикадзе и FPV. Один из дронов повредил объект связи. Обошлось без пострадавших.
В Шебекинском городском округе зафиксированы атаки с использованием БПЛА и миномётов. В селе Муром и посёлке Красное с беспилотников сброшены взрывные устройства, а по селу Новая Таволжанка выпущено два миномётных снаряда. Вознесеновка атакована FPV-дроном.