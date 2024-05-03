Погиб белгородец, повреждены дома и сельхозпредприятие в результате ЧП в регионе

В селе Черемошное, Белгородский район, противник атаковал населённый пункт БПЛА. Пострадавших нет, но повреждён забор одного из частных домовладений. Над селом Красный Хутор сбиты три вражеских беспилотника, а над посёлком Разумное, сёлами Солохи, Ближнее, Вергилёвка, Варваровка, Головино, Никольское и Журавлёвка — по одному БПЛА. Последствий на земле нет.