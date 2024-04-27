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Бизнес

В Белгородской области стало больше самозанятых

27 апреля 2024, 14:21
Фото: Изображение Midjourney
Бизнес
На конец первого квартала в области было зарегистрировано 68 тыс. белгородцев, выплачивающих налог на профессиональную деятельность. Статистику представил «Коммерсант Черноземье».

В регионах Черноземья заметили рост числа самозанятых граждан. Так, в Белгородской области к концу первого квартала 2024 года зарегистрировано 68 512 человек, которые выплачивают налог на профессиональную деятельность. Годом ранее насчитывалось 46 630 самозанятых.

В Воронежской области зарегистрировано 131 397 самозанятых, в прошлом году — 89 543 человека. В Курской области число самозанятых за три месяца текущего года составило 43 643 человека, годом ранее — 29 630.

В Липецкой области к концу марта насчитывалось 49 805 самозанятых, в аналогичный период прошлого года — 33 369. В Орловской области показатель составил 33 712 человек, в 2023-м — 33 768. В Тамбовской области на конец марта наблюдалось 33 089 самозанятых граждан, в первом квартале 2023 года — 21 555 человек.

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Центральное черноземье#Белгород#Самозанятые
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