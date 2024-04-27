В Белгородской области стало больше самозанятых

В Липецкой области к концу марта насчитывалось 49 805 самозанятых, в аналогичный период прошлого года — 33 369. В Орловской области показатель составил 33 712 человек, в 2023-м — 33 768. В Тамбовской области на конец марта наблюдалось 33 089 самозанятых граждан, в первом квартале 2023 года — 21 555 человек.