В Белгородской области стало больше самозанятых

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В регионах Черноземья заметили рост числа самозанятых граждан. Так, в Белгородской области к концу первого квартала 2024 года зарегистрировано 68 512 человек, которые выплачивают налог на профессиональную деятельность. Годом ранее насчитывалось 46 630 самозанятых.
В Воронежской области зарегистрировано 131 397 самозанятых, в прошлом году — 89 543 человека. В Курской области число самозанятых за три месяца текущего года составило 43 643 человека, годом ранее — 29 630.
В Липецкой области к концу марта насчитывалось 49 805 самозанятых, в аналогичный период прошлого года — 33 369. В Орловской области показатель составил 33 712 человек, в 2023-м — 33 768. В Тамбовской области на конец марта наблюдалось 33 089 самозанятых граждан, в первом квартале 2023 года — 21 555 человек.