Белгородская корпорация «Развитие» не смогла обжаловать иск на 1,9 млн рублей

Суд установил, что во время проведения Петербургского международного экономического форума компания «ЭлиоТех» оказала все сопутствующие услуги, необходимые для проведения презентации. Во время проведения мероприятия и после его окончания заказчик не представил обоснованных замечаний и требований по устранению недостатков услуг и работ. Поэтому последующий отказ от оплаты по договору суммы в размере 1,9 млн рублей суд счёл объективно ни на чём не основанным. Доказательства некачественного оказания услуг ответчик не представил.