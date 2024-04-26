Белгородская корпорация «Развитие» не смогла обжаловать иск на 1,9 млн рублей

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Согласно картотеке дел, компания «ЭлиоТех» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к «Корпорации „Развитие““. Истец попросил взыскать сумму основного долга в размере 1,9 млн рублей и неустойку в размере 583 тысяч рублей. Также истец попросил взыскать расходы по уплате госпошлины и затраченную им на оплату услуг представителя сумму в размере 350 тысяч руб.
В августе 2023 года Арбитражный суд Белгородской области постановил взыскать с АО «Корпорация „Развитие“» в пользу компании «ЭлиоТех» 1,9 млн рублей (основной долг) и 583 тысячи рублей (неустойка). Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил постановление без изменения.
Не согласившись, «Корпорация „Развитие“» обратилась в суд с кассационной жалобой и потребовала отменить судебные акты как незаконные.
Из материалов дела следует, что между компанией «ЭлиоТех», которая являлась исполнителем, и корпорацией «Развитие», которая выступила заказчиком, в мае 2022 года был заключён договор. В одном из пунктов было указано, что исполнитель должен был разработать интерактивную мультимедийную презентацию с условным названием «Инвестиционная карта Белгородской области» для Петербургского международного экономического форума, который прошёл в июне 2022 года в Санкт-Петербурге.
Также согласно условиям договора, исполнитель принял на себя обязательства предоставить заказчику во временное использование оборудование, необходимое для демонстрации презентации на мероприятии, и оказать услуги по доставке, шеф-монтажу, настройке и пусконаладке оборудования на площадке мероприятия, оказать услуги технической поддержки демонстрации презентации на мероприятии.
Общая цена за услуги была определена в сумме 2,7 млн рублей.
В мае 2022 года ответчик перечислил истцу 817 тысяч рублей. В свою очередь истец направил в адрес ответчика акт сдачи-приёмки выполненных работ и оказанных услуг. Но ответчик подписывать акт не стал и в июне направил претензию с требованием уменьшить сумму договора до 1,9 млн рублей. Данное действие было аргументировано некачественным оказанием услуг, но без указания претензий на конкретные обстоятельства.
Поэтому компания «ЭлиоТех» направила в адрес «Корпорации „Развитие“» претензию с требованием уплатить по договору 1,9 млн рублей. В досудебном порядке стороны урегулировать спор не смогли.
Суд установил, что во время проведения Петербургского международного экономического форума компания «ЭлиоТех» оказала все сопутствующие услуги, необходимые для проведения презентации. Во время проведения мероприятия и после его окончания заказчик не представил обоснованных замечаний и требований по устранению недостатков услуг и работ. Поэтому последующий отказ от оплаты по договору суммы в размере 1,9 млн рублей суд счёл объективно ни на чём не основанным. Доказательства некачественного оказания услуг ответчик не представил.
Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав участников процесса, суд кассационной инстанции не нашёл оснований для отмены обжалуемых судебных актов по доводам кассационной жалобы.
Поэтому решение Арбитражного суда Белгородской области и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда суд оставил без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.
Для справки. Компания «ЭлиоТех» зарегистрирована в Москве в 2012 году и занимается деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включённая в другие группировки. Руководитель — Валерия Холодкова, а бенефициар и владелица — Ольга Матвеева. По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия составила 2,6 млн рублей.
АО «Корпорация „Развитие“» работает в Белгороде с 2011 года. Отрасль — деятельность в области права и бухгалтерского учёта. Генеральный директор — Александр Криворучка. Убыток организации за 2023 год составил 6,8 млн рублей. Учредитель — министерство имущества Белгородской области.