В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В белгородской корпорации «Развитие» сменился генеральный директор. С 30 июня им является Александр Криворучка. «Открытый Белгород» сообщает, что ранее он работал в банковской сфере.
По данным СПАРК, корпорация «Развитие» зарегистрирована в Белгороде в 2011 году. По состоянию на конец 2022 года в организации работало 22 человека.
Это уже вторая смена руководства в АО «Корпорация „Развитие“» с начала года. С конца марта по июнь обязанности гендиректора исполняла Елена Козак. До неё с июня 2022 года эту должность занимала Лариса Кононихина.