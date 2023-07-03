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В белгородской корпорации «Развитие» вновь сменился гендиректор

3 июля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Организацией теперь руководит Александр Криворучка, следует из данных системы «СПАРК». «Открытый Белгород» добавляет, что новый гендиректор — выходец из банковской сферы.

В белгородской корпорации «Развитие» сменился генеральный директор. С 30 июня им является Александр Криворучка. «Открытый Белгород» сообщает, что ранее он работал в банковской сфере.

По данным СПАРК, корпорация «Развитие» зарегистрирована в Белгороде в 2011 году. По состоянию на конец 2022 года в организации работало 22 человека.

Это уже вторая смена руководства в АО «Корпорация „Развитие“» с начала года. С конца марта по июнь обязанности гендиректора исполняла Елена Козак. До неё с июня 2022 года эту должность занимала Лариса Кононихина.

В белгородской корпорации «Развитие» сменилось руководство
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Корпорация развитие#Кадровые перестановки#Назначение#Гендиректор#Смена руководства#Экономика#Новости Белгорода#Александр Криворучка
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