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В белгородской корпорации «Развитие» сменилось руководство

2 апреля 2023, 07:32
Фото: 1MI
Исполняющей обязанности гендиректора стала Елена Козак. До неё с июня 2022 года эту же должность занимала Лариса Кононихина. Изменения актуальны с 27 марта, следует из данных ЕГРЮЛ.

В АО «Корпорация „Развитие“» в Белгороде — новый исполняющий обязанности генерального директора. Эту должность получила Елена Козак. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения актуальны с 27 марта.

Ранее Елена Козак руководила службой по правовому и кадровому обеспечению компании.

До неё и. о. гендиректора корпорации была Лариса Кононихина. Эту должность она занимала с июня 2022 года. «Абирег» пытался выяснить причины ухода Кононихиной, однако в корпорации их не стали раскрывать.

Это уже третья смена руководства с марта 2022 года. Ранее гендиректором назначили переехавшего из Сургута в Белгород экс-министра экономики и промышленности региона Евгения Хромова. В числе его основных задач назывались привлечение инвестиций в Белгородскую область и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Уже в июне стало известно, что он покидает пост по «сложившимся личным обстоятельствам». Его место в должности и. о. гендиректора заняла Лариса Кононихина.

Евгений Хромов покинул пост гендиректора корпорации «Развитие»
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#Инна Рогова#Корпорация развитие#Назначение#Смена руководства#Экономика#Белгородская область#Белгород#Елена Козак#Евгений Хромов#Лариса Кононихина
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