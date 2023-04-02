В белгородской корпорации «Развитие» сменилось руководство

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В АО «Корпорация „Развитие“» в Белгороде — новый исполняющий обязанности генерального директора. Эту должность получила Елена Козак. Согласно данным ЕГРЮЛ, изменения актуальны с 27 марта.
Ранее Елена Козак руководила службой по правовому и кадровому обеспечению компании.
До неё и. о. гендиректора корпорации была Лариса Кононихина. Эту должность она занимала с июня 2022 года. «Абирег» пытался выяснить причины ухода Кононихиной, однако в корпорации их не стали раскрывать.
Это уже третья смена руководства с марта 2022 года. Ранее гендиректором назначили переехавшего из Сургута в Белгород экс-министра экономики и промышленности региона Евгения Хромова. В числе его основных задач назывались привлечение инвестиций в Белгородскую область и повышение инвестиционной привлекательности региона.
Уже в июне стало известно, что он покидает пост по «сложившимся личным обстоятельствам». Его место в должности и. о. гендиректора заняла Лариса Кононихина.