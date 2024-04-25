Непогода вернётся в Белгородскую область: синоптики предупреждают о жёлтом уровне

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области. Причиной стала гроза. Кроме того, в некоторых районах региона объявили четвёртый класс пожарной опасности.
В пятницу, 26 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём тоже возможны кратковременные осадки. В отдельных районах ожидаются грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +11…+16 °С. Днём потеплеет до +18…+23 °С.
В Белгороде, по данным Гидрометцентра, завтра будет облачно. Максимально потеплеет +21 °С.
В выходные в Белгороде ожидается похолодание. Температура опустится до +17…+18 °С.