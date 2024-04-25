Непогода вернётся в Белгородскую область: синоптики предупреждают о жёлтом уровне

В пятницу, 26 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём тоже возможны кратковременные осадки. В отдельных районах ожидаются грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.