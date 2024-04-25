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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Гроза

Непогода вернётся в Белгородскую область: синоптики предупреждают о жёлтом уровне

25 апреля 2024, 12:33
Фото: Изображение Midjourney
Гроза

В Белгородской области ввели жёлтый уровень погодной опасности

В регионе ожидаются дожди и грозы, предупреждает МЧС. Из-за последних в регионе ввели жёлтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.
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Погода

Жёлтый уровень погодной опасности ввели в Белгородской области. Причиной стала гроза. Кроме того, в некоторых районах региона объявили четвёртый класс пожарной опасности.

В пятницу, 26 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди. Днём тоже возможны кратковременные осадки. В отдельных районах ожидаются грозы. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +11…+16 °С. Днём потеплеет до +18…+23 °С.

В Белгороде, по данным Гидрометцентра, завтра будет облачно. Максимально потеплеет +21 °С.

В выходные в Белгороде ожидается похолодание. Температура опустится до +17…+18 °С.

Чего ждать белгородцам от погоды на этой неделе?
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