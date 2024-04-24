Штаб по перевозке топливных грузов создадут в Белгородской области

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
В Белгородской области создадут штаб по обеспечению перевозки, доставки и выгрузки топливных грузов. Заседания будут проводиться по мере необходимости.
Штаб создан для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса и своевременной доставки и выгрузки топлива, в том числе ж/д транспортом, следует из документа.
Председателем штаба станет первый замгубернатора Дмитрий Гладский. Его заместителем будет замгубернатора Владимир Базаров.