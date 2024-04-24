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Published Сегодня, 16:19

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Updated Сегодня, 16:21

Топливо

Штаб по перевозке топливных грузов создадут в Белгородской области

24 апреля 2024, 16:19
Фото: 1MI
Топливо
Штаб среди прочего необходим для своевременной доставки и выгрузки топливных грузов. Возглавит его первый замгубернатора, следует из распоряжения губернатора.

В Белгородской области создадут штаб по обеспечению перевозки, доставки и выгрузки топливных грузов. Заседания будут проводиться по мере необходимости.

Штаб создан для обеспечения бесперебойного перевозочного процесса и своевременной доставки и выгрузки топлива, в том числе ж/д транспортом, следует из документа.

Председателем штаба станет первый замгубернатора Дмитрий Гладский. Его заместителем будет замгубернатора Владимир Базаров.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Распоряжение#Новости Белгорода#Топливо#Штаб#Белгород#Вячеслав Гладков
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