Гладков подписал постановление для помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
11 марта губернатор Белгородской области во «ВКонтакте» рассказал о мерах поддержки белгородского бизнеса во время СВО. Вячеслав Гладков уточнил, что «вчера подписал постановление, которое позволяет оказать меры поддержки тем предприятиям, которые пострадали от обстрелов».
Постановление поможет продлить сроки уплаты налогов и страховых платежей. Для того, чтобы получить подробную информацию, нужно обратиться к главам местного самоуправления.
Вячеслав Гладков
Напомним, в феврале Гладков обсуждал с вице-премьером Денисом Мантуровым возможность получения 500 млн рублей из федерального бюджета в помощь белгородскому бизнесу, пострадавшему от обстрелов со стороны Украины.