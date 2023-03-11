Гладков подписал постановление для помощи пострадавшим от обстрелов предприятиям

11 марта губернатор Белгородской области во «ВКонтакте» рассказал о мерах поддержки белгородского бизнеса во время СВО. Вячеслав Гладков уточнил, что «вчера подписал постановление, которое позволяет оказать меры поддержки тем предприятиям, которые пострадали от обстрелов».