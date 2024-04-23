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Награждение

Сотрудники СГОКа — в числе победителей соревнований по северной ходьбе

23 апреля 2024, 10:25
Фото: СГОК
Награждение
Сотрудники Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК») стали победителями в соревнованиях по северной ходьбе, которые прошли в рамках трейл-забега «Белые горы — 2024». Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования Анатолий Батищев стал лучшим на дистанции в 20 км,

помощник руководителя Екатерина Ишкова и специалист направления организации ремонта зданий и сооружений Ольга Андрианова на дистанции 10 км заняли третьи места в своих возрастных категориях.

В этом году трейл-забег — бег по природному рельефу в свободном темпе — собрал более 100 участников из трех областей Центрального Черноземья. Принять участие в забеге могли все желающие от 17 лет с соответствующей физической подготовкой. Дистанции, которые преодолевали участники, составили 10 и 20 км в зависимости от возрастной категории.

В трейл-забеге поучаствовали также специалист группы сопровождения строительно-монтажных работ Андрей Матюхин и главный специалист отдела разрешительной документации и ввода объектов основных средств Андрей Селиванов.

Стойленцы активно участвуют в различных спортивных мероприятиях. Кроме ежегодной корпоративной спартакиады на СГОКе пройдут 12 спортивно-массовых мероприятий для сотрудников комбината и членов их семей — турниры по боулингу, лазертагу, керлингу, спортивный квест и сплав на байдарках.

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