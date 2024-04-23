Сотрудники СГОКа — в числе победителей соревнований по северной ходьбе

В этом году трейл-забег — бег по природному рельефу в свободном темпе — собрал более 100 участников из трех областей Центрального Черноземья. Принять участие в забеге могли все желающие от 17 лет с соответствующей физической подготовкой. Дистанции, которые преодолевали участники, составили 10 и 20 км в зависимости от возрастной категории.