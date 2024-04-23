Сотрудники СГОКа — в числе победителей соревнований по северной ходьбе

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В этом году трейл-забег — бег по природному рельефу в свободном темпе — собрал более 100 участников из трех областей Центрального Черноземья. Принять участие в забеге могли все желающие от 17 лет с соответствующей физической подготовкой. Дистанции, которые преодолевали участники, составили 10 и 20 км в зависимости от возрастной категории.
В трейл-забеге поучаствовали также специалист группы сопровождения строительно-монтажных работ Андрей Матюхин и главный специалист отдела разрешительной документации и ввода объектов основных средств Андрей Селиванов.
Стойленцы активно участвуют в различных спортивных мероприятиях. Кроме ежегодной корпоративной спартакиады на СГОКе пройдут 12 спортивно-массовых мероприятий для сотрудников комбината и членов их семей — турниры по боулингу, лазертагу, керлингу, спортивный квест и сплав на байдарках.