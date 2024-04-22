«Нужно не делать грубых ошибок»: тренер ФК «Салют» — о неудачной игре со «Спартаком»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
21 апреля состоялась игра между белгородским футбольным клубом «Салют» и тамбовской командой «Спартак». Матч закончился счётом 3:2 в пользу соперника. Встреча проходила на стадионе в Тамбове.
Главный тренер «Салюта» дал комментарий по поводу прошедшей игры. Виктор Навоченко отметил, что в ходе игры были допущены грубые ошибки.
Поведя счёт на первых минутах, нужно было немного успокоиться, контролировать мяч и не делать грубых ошибок. Обидный гол в конце первого тайма. Совершаем такие ошибки, которые не должны. Разбираем, отрабатываем.
Виктор Навоченко
Также об итогах игры высказался капитан белгородской команды Денис Дёгтев.
Открыл счёт. Эмоции не очень положительные по матчу. Мы ошибались больше и проиграли.
Денис Дёгтев