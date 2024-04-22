Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Футбол

«Нужно не делать грубых ошибок»: тренер ФК «Салют» — о неудачной игре со «Спартаком»

22 апреля 2024, 07:57
Фото: ФК «Салют Белгород» в VK
Футбол

Белгородский ФК «Салют» проиграл тамбовскому «Спартаку»

Игра закончилась счётом 3:2 в пользу соперника. Матч LEON-Второй лиги Б прошёл 21 апреля в Тамбове, подробности сообщают в официальной группе белгородского клуба в ВК.
Сюжет
Футбол

21 апреля состоялась игра между белгородским футбольным клубом «Салют» и тамбовской командой «Спартак». Матч закончился счётом 3:2 в пользу соперника. Встреча проходила на стадионе в Тамбове.

Главный тренер «Салюта» дал комментарий по поводу прошедшей игры. Виктор Навоченко отметил, что в ходе игры были допущены грубые ошибки.

Поведя счёт на первых минутах, нужно было немного успокоиться, контролировать мяч и не делать грубых ошибок. Обидный гол в конце первого тайма. Совершаем такие ошибки, которые не должны. Разбираем, отрабатываем.
Виктор Навоченко

Также об итогах игры высказался капитан белгородской команды Денис Дёгтев.

Открыл счёт. Эмоции не очень положительные по матчу. Мы ошибались больше и проиграли.
Денис Дёгтев
комментарий главного тренера «Салюта»
Видео: ФК «Салют Белгород» в VK
Белгородский «Салют» уступил «Композиту» из Подмосковья
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородский «Салют» уступил «Композиту» из ПодмосковьяКогда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?Футбольный сезон начался с ничьей: «Салют» сыграл с «Химками-М»
#Алина Харина#Видео#Белгородская область#Спорт#Футбол#Новости Белгорода#Фк салют#Белгород
Подпишитесь
Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 09:58
«Белгородэнерго» запустил чат-бот для передачи показаний электросчётчиков
Сегодня, 10:28
Вывезенному из Белгородской области ребёнку плеснули кислотой в лицо
Сегодня, 09:00
Фото погибших участников СВО не планируют размещать в автобусах ко Дню Победы
Сегодня, 10:56
«Нужно возвращать людей домой»: белгородцев, остающихся в ПВР, проверят
Сегодня, 07:08
Власти назвали примерные сроки возвращения белгородских детей домой
Сегодня, 06:39
"