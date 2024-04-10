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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В минспорта рассказали о планах реконструкции футбольного стадиона в Белгороде

Когда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?

10 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI

В минспорта рассказали о планах реконструкции футбольного стадиона в Белгороде

Белгородцы интересуются, планируется ли в городе реконструкция футбольного стадиона возле одноимённой остановки. На вопрос ответило региональное министерство спорта.

Белгородцы интересуются, планируется ли когда-нибудь провести реконструкцию футбольного поля «Салют» возле остановки «Стадион».

На обращение ответили в министерстве спорта Белгородской области. По данным ведомства, в настоящий момент ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции стадиона. В дальнейшем министерство строительства области будет контролировать ход реализации проекта.

Напомним, что на днях футбольный клуб «Салют» сыграл вничью с командой «Химки-М». Игра проходила на стадионе соперника.

Футбольный сезон начался с ничьей: «Салют» сыграл с «Химками-М»
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#Город#Новости Белгорода#Футбольное поле#Стадион#Белгород#Алина Харина
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