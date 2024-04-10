Когда отремонтируют футбольный стадион «Салют» в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Белгородцы интересуются, планируется ли когда-нибудь провести реконструкцию футбольного поля «Салют» возле остановки «Стадион».
На обращение ответили в министерстве спорта Белгородской области. По данным ведомства, в настоящий момент ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции стадиона. В дальнейшем министерство строительства области будет контролировать ход реализации проекта.
Напомним, что на днях футбольный клуб «Салют» сыграл вничью с командой «Химки-М». Игра проходила на стадионе соперника.