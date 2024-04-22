Илья Резник резко высказался об Алле Пугачёвой

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
День рождения певицы Аллы Пугачёвой в этом году был пронизан политическим подтекстом. Именинница получила целую порцию поздравлений, в которых друзья и коллеги намекали на её взгляды и позицию.
Композитор Илья Резник признался, что ему трудно понять многие высказывания и поступки Примадонны. Недавно он дал интервью, в котором открыто выразил критику в адрес Аллы Борисовны. Он заявил, что сожалеет о судьбе певицы и желал бы для неё другого пути — оставаться в своей стране и быть среди людей, которые восхищаются её талантом.
Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает.
Илья Резник
Поклонники отметили, что теперь Алле Борисовне не так просто принимать поздравления. Но многие поддержали Резника, сказав, что певица осознавала последствия своих решений.