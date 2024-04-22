Илья Резник резко высказался об Алле Пугачёвой

Композитор Илья Резник признался, что ему трудно понять многие высказывания и поступки Примадонны. Недавно он дал интервью, в котором открыто выразил критику в адрес Аллы Борисовны. Он заявил, что сожалеет о судьбе певицы и желал бы для неё другого пути — оставаться в своей стране и быть среди людей, которые восхищаются её талантом.