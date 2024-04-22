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Полиция

«Фонарь»: найдено тело бывшего высокопоставленного белгородского полицейского

22 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI
Полиция

Белгородского экс-полицейского обнаружили мёртвым

Тело экс-полицейского Алексея Морозова нашли на лестнице, возле дороги. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате самоубийства, сообщает «‎Фонарь».

Алексея Морозова, бывшего заместителя начальника управления по противодействию экономическим преступлениям УМВД по Белгородской области, нашли мёртвым. Тело мужчины обнаружили на лестнице недалеко от дороги. Предварительная причина смерти — самоубийство, пишет издание.

С 1995 года Алексей Морозов работал в правоохранительных органах, а с 2008 года занимал должность заместителя начальника управления по противодействию экономическим преступлениям. В 2010 году его уволили за нарушения служебной дисциплины. Приказ был отнесён к государственной тайне и помечен грифом «секретно»‎. В 2022 году бывший полицейский пытался получить приказ об увольнении через суд.

Бывшему полицейскому присудили больше года за тяжкий вред здоровью и превышение полномочий
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#Маргарита Водолажская#Полицейский#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Самоубийство
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