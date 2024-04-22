«Фонарь»: найдено тело бывшего высокопоставленного белгородского полицейского

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Алексея Морозова, бывшего заместителя начальника управления по противодействию экономическим преступлениям УМВД по Белгородской области, нашли мёртвым. Тело мужчины обнаружили на лестнице недалеко от дороги. Предварительная причина смерти — самоубийство, пишет издание.
С 1995 года Алексей Морозов работал в правоохранительных органах, а с 2008 года занимал должность заместителя начальника управления по противодействию экономическим преступлениям. В 2010 году его уволили за нарушения служебной дисциплины. Приказ был отнесён к государственной тайне и помечен грифом «секретно». В 2022 году бывший полицейский пытался получить приказ об увольнении через суд.