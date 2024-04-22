«Фонарь»: найдено тело бывшего высокопоставленного белгородского полицейского

С 1995 года Алексей Морозов работал в правоохранительных органах, а с 2008 года занимал должность заместителя начальника управления по противодействию экономическим преступлениям. В 2010 году его уволили за нарушения служебной дисциплины. Приказ был отнесён к государственной тайне и помечен грифом «секретно»‎. В 2022 году бывший полицейский пытался получить приказ об увольнении через суд.