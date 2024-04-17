Пьяная белгородка в отделении МВД ударила полицейского и попала под уголовное дело

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Происшествие случилось 11 апреля. Нетрезвую 23-летнюю жительницу Шебекинского горокруга доставили в полицию для составления административного материала за нарушение общественного порядка. В ответ на законные требования полицейского она «причинила ему телесные повреждения».
Уголовное дело против девушки возбудили по статье за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Сейчас по делу проводятся следственные и другие процессуальные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств.