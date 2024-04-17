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Published Сегодня, 14:53

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Полиция

Пьяная белгородка в отделении МВД ударила полицейского и попала под уголовное дело

17 апреля 2024, 14:53
Фото: 1MI
Полиция
23-летнюю жительницу Шебекино доставили в отделение для составления административного материала. Возмутившаяся законным требованиям полицейского девушка ударила его в ответ, сообщили в белгородском следкоме.

Происшествие случилось 11 апреля. Нетрезвую 23-летнюю жительницу Шебекинского горокруга доставили в полицию для составления административного материала за нарушение общественного порядка. В ответ на законные требования полицейского она «причинила ему телесные повреждения».

Уголовное дело против девушки возбудили по статье за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Сейчас по делу проводятся следственные и другие процессуальные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств.

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