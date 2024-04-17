Пьяный белгородец не смог угнать «Жигули», но ему легко поддался Mercedes-Benz

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Молодой белгородец, будучи пьяным, решил угнать «Жигули». Произошло это в ноябре прошлого года. Парень не смог запустить двигатель, вышел из авто, толкал его четыре метра, а потом сдался и бросил.
После неудачной попытки его внимание привлёк Mercedes-Benz. Ключ оставался в авто, поэтому проблем с тем, чтобы завести иномарку, не было. После поездки белгородец оставил авто на улице Железнякова.
Уголовное дело против парня возбудили по статье за угон (ч. 1 ст. 166). Белгородец вину признал. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.