Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:20

Published Сегодня, 08:20

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Молодой белгородец попал под суд за угон двух авто

Пьяный белгородец не смог угнать «Жигули», но ему легко поддался Mercedes-Benz

17 апреля 2024, 08:20
Фото: Изображение Midjourney

Молодой белгородец попал под суд за угон двух авто

Нетрезвый парень угнал две машины. Правда, на «Жигулях» поездки не получилось: машину пришлось толкать четыре метра, но она не завелась. Зато белгородцу легко поддался Mercedes-Benz, сообщили в прокуратуре.

Молодой белгородец, будучи пьяным, решил угнать «Жигули». Произошло это в ноябре прошлого года. Парень не смог запустить двигатель, вышел из авто, толкал его четыре метра, а потом сдался и бросил.

После неудачной попытки его внимание привлёк Mercedes-Benz. Ключ оставался в авто, поэтому проблем с тем, чтобы завести иномарку, не было. После поездки белгородец оставил авто на улице Железнякова.

Уголовное дело против парня возбудили по статье за угон (ч. 1 ст. 166). Белгородец вину признал. Суд приговорил его к 1,5 года ограничения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Четыре дрона-камикадзе ВСУ сожгли два автомобиля в Грайворонском округе
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный белгородец угнал автомобиль после того, как его выгнали с поминокБелгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьям
#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Угон#Автомобиль#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород
Подпишитесь
Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
Сегодня, 11:51
«Вы бы хотели так жить?» Не все белгородцы довольны условиями в лагерях для их детей
Сегодня, 10:55
«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
Сегодня, 06:55
«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
Сегодня, 09:58
Только концепция и дорожная карта: что с обещанным водным транспортом в Белгороде
Сегодня, 10:52
Приговорённые к принудительным работам белгородцы пожаловались на условия в центре АБ
Сегодня, 09:43
"