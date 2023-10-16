Белгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьям

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В середине сентября в Белгороде остановили «Оку» под управлением нетрезвого 33-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина угнал машину из села Серетино Яковлевского округа, чтобы добраться домой. В багажнике угнанной машины он обнаружил 50 кг картофеля и набор инструментов и решил их отдать своим знакомым.
Полицейские нашли и изъяли похищенные инструменты и овощи. Общая сумма украденного белгородцем составила 4500 рублей.
В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, что подобный случай произошёл в начале сентября. Жительница Разумного поссорилась с другом и, не желая дожидаться такси, украла стоявший в подъезде велосипед, чтобы быстрее добраться домой.