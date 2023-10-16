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Published Сегодня, 13:20

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Картофель

Белгородец нашёл в угнанной машине 50 кг картофеля и раздал его друзьям

16 октября 2023, 13:20
Фото: 1MI
Картофель
Помимо картофеля, в багажнике также находился набор инструментов. Саму машину белгородец красть не хотел: как он объяснил, угон совершил только для того, чтобы добраться домой. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

В середине сентября в Белгороде остановили «Оку» под управлением нетрезвого 33-летнего водителя. Выяснилось, что мужчина угнал машину из села Серетино Яковлевского округа, чтобы добраться домой. В багажнике угнанной машины он обнаружил 50 кг картофеля и набор инструментов и решил их отдать своим знакомым.

Полицейские нашли и изъяли похищенные инструменты и овощи. Общая сумма украденного белгородцем составила 4500 рублей.

В отношении жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что подобный случай произошёл в начале сентября. Жительница Разумного поссорилась с другом и, не желая дожидаться такси, украла стоявший в подъезде велосипед, чтобы быстрее добраться домой.

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#Белгородская область#Происшествия#Кража#Картофель#Нарочно не придумаешь#Угон автомобиля#Белгород#Яковлевский горокруг#Александра Склярова
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