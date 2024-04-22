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Published Сегодня, 07:19

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Вино

Белгородские учёные представили вино, которое защищает почки при рентгенографии

22 апреля 2024, 07:19
Фото: Изображение Midjourney
Вино

Безалкогольное вино для защиты почек разработали белгородские учёные

Красное вино, которое разработали в НИУ «БелГУ», способно защитить почки человека во время рентгенологического исследования. Напиток богат антиоксидантами, сообщает ТАСС.
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Ученые

Учёные из НИУ «БелГУ» разработали безалкогольное красное вино, которое может защитить почки человека во время рентгенологического исследования.

Вино сделано из северных сортов винограда, отобранных и выращенных специально селекционерами-генетиками в ботаническом саду госуниверситета. Отмечается, что напиток богат антиоксидантами.

Установка, разработанная физиками БелГУ, позволяет убрать алкоголь из напитка, при этом сохраняя и даже увеличивая содержание полифенолов и других полезных компонентов.

Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром.
Владимир Покровский, профессор, доктор медицинских наук
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