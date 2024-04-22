Белгородские учёные представили вино, которое защищает почки при рентгенографии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Учёные из НИУ «БелГУ» разработали безалкогольное красное вино, которое может защитить почки человека во время рентгенологического исследования.
Вино сделано из северных сортов винограда, отобранных и выращенных специально селекционерами-генетиками в ботаническом саду госуниверситета. Отмечается, что напиток богат антиоксидантами.
Установка, разработанная физиками БелГУ, позволяет убрать алкоголь из напитка, при этом сохраняя и даже увеличивая содержание полифенолов и других полезных компонентов.
Антиоксидантные свойства этого вина предупреждают развитие эндотелиальной дисфункции при системном воспалении, включая постковидный синдром.
Владимир Покровский, профессор, доктор медицинских наук