Учёные выяснили, можно ли есть шоколад и при этом не толстеть

Теобромин способствует дифференцировке белых адипоцитов в коричневые в жировой ткани, а это в свою очередь усиливает расщепление жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чжэнчжоу, пишет издание. Стоит учесть, что теобромина больше содержится в горьком шоколаде, чем в молочном.