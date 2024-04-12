Учёные выяснили, можно ли есть шоколад и при этом не толстеть

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Китайские учёные выяснили, что можно есть шоколад и худеть. Такое возможно благодаря тому, что в лакомстве содержится теобромин — он есть в какао-бобах.
Теобромин способствует дифференцировке белых адипоцитов в коричневые в жировой ткани, а это в свою очередь усиливает расщепление жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чжэнчжоу, пишет издание. Стоит учесть, что теобромина больше содержится в горьком шоколаде, чем в молочном.
Шоколад в некоторых случаях благотворно влияет на организм. Он способствует улучшению настроения, является источником антиоксидантов. Некоторые исследования даже указывают на связь между употреблением шоколада и улучшением когнитивных функций.
Главный секрет — есть качественный продукт и в умеренном количестве — 30-50 граммов в день. Выбирать лучше шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) и минимальным количеством сахара.
Следует внимательно читать состав на упаковке. Лучше избегать продуктов, содержащих пальмовое масло, трансжиры и какаовеллу — измельчённую твёрдую оболочку какао-бобов. В последней могут содержаться остатки пестицидов, соли тяжёлых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы.
Следует помнить, что некоторым шоколад есть нельзя. Не рекомендуется употреблять сладость людям с индивидуальной непереносимостью кофеина, тем, кто страдает от гастрита и язвы желудка, детям до трёх лет и аллергикам, беременным и кормящим грудью женщинам.