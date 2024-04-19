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Названы способы избавления от тревоги, вызванной потоком негативных новостей

19 апреля 2024, 11:40
Фото: Изображение Midjourney
Чтение новостей
Страшные новости способы влиять на состояние человека. Подробности о том, как защитить свою психику, рассказывает newia.ru.

Негативные новости способны вызывать у человека чувство тревожности, беспомощности и опустошённости. Защитить свою психику от потока негативной информации можно несколькими способами, пишет издание.

Одни из основных источников тревожной информации — социальные сети. Чтобы избавить себя от потока ненужной информации, можно настроить новостную ленту. Многие платформы позволяют пользователю самостоятельно выбирать информацию, которую он хочет читать. Если пользователь соцсети устал от негатива, ему стоит в первую очередь отписаться от каналов с такой повесткой и подписаться, к примеру, на какие-нибудь мотивирующие сайты. Стоит также помнить, что всё то страшное, о чём пишут в интернете, не всегда происходит в реальности.

Помимо этого, привести психику в порядок можно, отказавшись на время от просмотра телефонной ленты. Для этого необходимо установить авиарежим и отложить на время гаджеты.

Отвлечься от негативной повестки поможет также приятное времяпровождение: встречи с близкими и друзьями, прогулки и другие любимые хобби.

Помимо этого, специалисты рекомендуют вести дневник, в котором можно фиксировать события дня, в том числе тревожные моменты. Этот способ поможет взглянуть на стрессовую ситуацию трезво.

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#Алина Харина#Общество#Психология#Тревога
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