Названы способы избавления от тревоги, вызванной потоком негативных новостей

Одни из основных источников тревожной информации — социальные сети. Чтобы избавить себя от потока ненужной информации, можно настроить новостную ленту. Многие платформы позволяют пользователю самостоятельно выбирать информацию, которую он хочет читать. Если пользователь соцсети устал от негатива, ему стоит в первую очередь отписаться от каналов с такой повесткой и подписаться, к примеру, на какие-нибудь мотивирующие сайты. Стоит также помнить, что всё то страшное, о чём пишут в интернете, не всегда происходит в реальности.