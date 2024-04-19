Белгородский суд решил троих узбеков выдворить из страны, а армянину назначить штраф

Суд наказал четверых иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Так, гражданин Армении долгое время проживал на территории Волоконовского района без документов, подтверждающих его право на пребывание в России. Жил он вместе с женой и сыном. У супруги и сына временное разрешение на проживание имеется, в ближайшее время они планируют получить гражданство, как и сам фигурант дела.