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Суд

Белгородский суд решил троих узбеков выдворить из страны, а армянину назначить штраф

19 апреля 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney
Суд

Четверо иностранцев в Белгородской области попали под суд

Гражданин Армении проживал в Волоконовском районе без документов, подтверждающих его право на пребывание в России. Трое граждан Узбекистана незаконно работали на территории района, сообщает волоконовский суд.

Суд наказал четверых иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Так, гражданин Армении долгое время проживал на территории Волоконовского района без документов, подтверждающих его право на пребывание в России. Жил он вместе с женой и сыном. У супруги и сына временное разрешение на проживание имеется, в ближайшее время они планируют получить гражданство, как и сам фигурант дела.

В итоге суд назначил армянину наказание в виде административного штрафа без выдворения за пределы страны.

Другим иностранцам повезло меньше. Трое жителей Узбекистана осуществляли трудовую деятельность на территории района без патента. Суд назначил им штраф с административным выдворением из страны.

Не все судебные акты ещё вступили в силу.

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