Троих выходцев из Средней Азии выдворят после незаконного ремонта дома белгородца

Также к ответственности привлечён местный житель, который нанял их на работу. В отношении него было составлено три протокола по статье за отсутствие уведомления территориального органа внутренних дел о заключении трудового договора с иностранцами (ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ). Мужчине назначили штраф в 6 тыс. рублей.