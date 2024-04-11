Троих выходцев из Средней Азии выдворят после незаконного ремонта дома белгородца

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Волоконовскому району нашли троих иностранцев, которые незаконно устроились на работу. Граждане одной из стран Средней Азии без разрешительных документов делали ремонт в доме жителя Волоконовского района.
В отношении иностранцев составлены административные протоколы за трудовую деятельность без разрешения на работу (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому с административным выдворением за пределы РФ.
Также к ответственности привлечён местный житель, который нанял их на работу. В отношении него было составлено три протокола по статье за отсутствие уведомления территориального органа внутренних дел о заключении трудового договора с иностранцами (ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ). Мужчине назначили штраф в 6 тыс. рублей.