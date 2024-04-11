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Белгородский суд назначил троим иностранцам штраф и выдворение из РФ

Троих выходцев из Средней Азии выдворят после незаконного ремонта дома белгородца

11 апреля 2024, 08:48
Фото: 1MI

Белгородский суд назначил троим иностранцам штраф и выдворение из РФ

У иностранцев не было документов на трудовую деятельность. Под штраф попали не только граждане одной из стран Средней Азии, но и местный житель, который нанял их на работу. Подробности рассказывает региональное УМВД.

Сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД по Волоконовскому району нашли троих иностранцев, которые незаконно устроились на работу. Граждане одной из стран Средней Азии без разрешительных документов делали ремонт в доме жителя Волоконовского района.

В отношении иностранцев составлены административные протоколы за трудовую деятельность без разрешения на работу (ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ). Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому с административным выдворением за пределы РФ.

Также к ответственности привлечён местный житель, который нанял их на работу. В отношении него было составлено три протокола по статье за отсутствие уведомления территориального органа внутренних дел о заключении трудового договора с иностранцами (ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ). Мужчине назначили штраф в 6 тыс. рублей.

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#Белгородская область#Происшествия#Полиция#Новости Белгорода#Волоконовский район#Выдворение#Белгород#Алина Харина
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