«Тотальный диктант» -2024: как бесплатно проверить знания русского языка?

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Впервые образовательная акция состоялась в 2004 году. С тех пор ежегодно все желающие могут прийти на организованный современными авторами диктант и проверить свои знания русского языка. Это некоммерческий проект, который изначально устраивался как студенческое мероприятие, однако посетителям так понравилась затея, что диктант стали проводить каждый год по всей России.
Привлекательным это мероприятие стало по нескольким причинам: оно абсолютно добровольное и доступное для всех желающих, а платить за участие в нём не нужно. Кроме того, участники при желании могут остаться анонимными.
«Тотальный диктант» устраивают каждый год по одинаковому сценарию: в аудитории есть проверочная комиссия, а участники по всей стране пишут один и тот же текст. При этом финансируется данный проект обычными спонсорами.
Чтобы поучаствовать в написании диктанта, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции за десять дней до его старта. Для этого нужно создать профиль, подтвердить свою электронную почту, указать ФИО и выбрать населённый пункт и площадку, где вы планируете написать диктант.
Зачастую образовательную акцию проводят в вузах, музеях, библиотеках или торговых центрах. Уточнить конкретное место проведения в вашем городе можно на официальном сайте мероприятия.
Если же посетить очное написание диктанта у вас не получается, сделать это можно онлайн. Также россияне могут написать текст для самопроверки или организовать площадку и проведение акции собственными силами.
Отметим, что только за 2023, год участие в акции приняли 456 307 человек. «Тотальный диктант» написали жители не только России, но и ещё 102 стран. Всего мероприятие провели примерно в 700 населённых пунктах.
При проведении диктанта в офлайн-формате участникам необходимо заранее прийти на выбранную ими площадку и сесть на своё место. После этого каждому выдадут ручку и бланк, в котором необходимо указать своё имя и фамилию, а также кодовое слово, по которому впоследствии можно будет узнать свои результаты. После этого дикторы начинают зачитывать текст.
Если участие в акции удалённое, то участники могут самостоятельно выбрать время сдачи диктанта, написать текст как в специальном окне с автоматической проверкой, так и от руки. Однако написанный ручкой текст затем придётся самостоятельно проверять: правильный вариант текста опубликуют позже.
Результаты работ публикуют в личных кабинетах участников на официальном сайте «Тотального диктанта» спустя три недели после его проведения.
Система оценивания знаний в мероприятии привычная всем россиянам — пятибалльная.
Отметим, что списать текст у участников не получится: организаторы мероприятия каждый год создают уникальные тексты, которых нет в интернете. Причём зачастую авторами таких текстов становились известные писатели: например, Борис Стругацкий. В этом году автором текста стала уральская писательница Анна Матвеева.
Образовательная акция в Белгороде начнётся 20 апреля в 14:00 в научной библиотеке по улице Попова, 39А. Чтобы участников допустили к написанию диктанта, необходима не только предварительная регистрация, но и предъявление паспорта.
Третью часть написанного Анной Матвеевой текста белгородцам прочитает актриса БГАДТ имени М. С. Щепкина Вероника Васильева.
В онлайн-формате белгородцы смогут написать диктант в четыре разных времени: 7:00, 11:00, 14:00 или 23:00 по Москве.
Всего в этом году «Тотальный диктант» пройдёт в 41 стране, а в ряде городов тексты зачитают разные известные люди, включая автора Анну Матвееву и звёзд Елизавету Арзамасову, Сергея Безрукова, Михаила Боярского и других.
Проверить свои знания перед написанием основного диктанта можно с помощью теста.