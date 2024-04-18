«Тотальный диктант» -2024: как бесплатно проверить знания русского языка?

При проведении диктанта в офлайн-формате участникам необходимо заранее прийти на выбранную ими площадку и сесть на своё место. После этого каждому выдадут ручку и бланк, в котором необходимо указать своё имя и фамилию, а также кодовое слово, по которому впоследствии можно будет узнать свои результаты. После этого дикторы начинают зачитывать текст.