Всероссийская акция «Цифровой Диктант» завершится 15 октября

Организаторы и партнеры акции перечислили основные цели, которые планируется реализовать в следующем году, а также упомянули о результатах работы в прошлом сезоне. Обсуждения проходили в формате ток-шоу, которое вел глава РАЭК и идеолог акции Сергей Гребенников.