Всероссийская акция «Цифровой Диктант» завершится 15 октября

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:46
Участники диктанта получат возможность определить свой актуальный уровень цифровых компетенций в онлайн- или в офлайн-режиме.
Как сообщает rostovgazeta.ru, уже в первый день к участию в акции присоединились примерно 35 тысяч граждан.
За организацию акции отвечает РАЭК, а соорганизаторами назначены автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). Поддержку «Цифрового Диктанта» оказывают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и департамент информационных технологий города Москвы. Всероссийская акция была запущена для продвижения федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Генеральный партнер инициативы — «Авито», информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Организаторы и партнеры акции перечислили основные цели, которые планируется реализовать в следующем году, а также упомянули о результатах работы в прошлом сезоне. Обсуждения проходили в формате ток-шоу, которое вел глава РАЭК и идеолог акции Сергей Гребенников.
Организаторы особенно отметили такую приоритетную задачу диктанта, как ознакомление россиян с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Вопросы тестирования разработаны для разных возрастных категорий, начиная с 10 лет. Каждый участник акции сможет проверить собственные знания в таких категориях, как цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.
Глава автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко заявил, что всероссийская акция проходит при поддержке технологических лидеров РФ, правительства страны и представителей бизнес-сообщества.
Всероссийская акция нашла большой отклик среди жителей российских регионов. Несколько субъектов РФ даже приняли участие в торжественной церемонии открытия диктанта.
В течение следующих недель в рамках акции будут проводиться разнообразные образовательные мероприятия, лекции и мастер-классы во всех регионах страны.
Ознакомиться с календарем всех запланированных мероприятий, главной темой которых является цифровая грамотность, можно на официальном сайте инициативы: ЦифровойДиктант.рф.