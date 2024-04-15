Свёкла не должна быть «красной»: что с ценой на овощ в Белгородской области

До среды Андрей Антоненко должен доложить губернатору Вячеславу Гладкову о мерах, которые принимаются для урегулирования цен на свёклу. Глава области напомнил, что в регионе работают программы социальных контрактов и гранты, а значит, урегулирование цен возможно.