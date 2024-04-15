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В Белгородской области должны стабилизировать цены на свёклу

Свёкла не должна быть «красной»: что с ценой на овощ в Белгородской области

15 апреля 2024, 07:52
Фото: 1MI

В Белгородской области должны стабилизировать цены на свёклу

На оперативной совещании правительства выяснилось, что в регионе цена завышена только на столовую свёклу. Губернатор поручил исправить ситуацию, чтобы «борщевой набор» остался доступным.

После окончания доклада министра сельского хозяйства Андрея Антоненко о ценах на продукты в области Вячеслава Гладкова взволновала ситуация с повышенной ценой на столовую свёклу.

По данным министра сельского хозяйства 11 апреля цена на килограмм свёклы достигла — 46,08 рубля. Неделей ранее килограмм свёклы стоил 44,35 рубля.

В соседних Брянской области свёкла стоит 41,62, в Воронежской — 48,17, а в Курской области — 38,6 рубля за килограмм.

До среды Андрей Антоненко должен доложить губернатору Вячеславу Гладкову о мерах, которые принимаются для урегулирования цен на свёклу. Глава области напомнил, что в регионе работают программы социальных контрактов и гранты, а значит, урегулирование цен возможно.

Ранее на оперативном совещании заявили, что цены на остальные продукты в Белгородской области не завышены, а продуктовая корзина в регионе стоит меньше, чем в большинстве областей ЦФО.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Продуктовая корзина#Продукты#Свёкла#Цены#Новости Белгорода#Урегулирование
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