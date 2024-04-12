Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Школа

Из школьной программы исчезнут уроки обществознания?

12 апреля 2024, 15:03
Фото: 1MI
Школа

Из школьной программы 6-8-х классов исключат уроки обществознания

Соответствующий приказ опубликовало Минпросвещения. Уроки исключат из программы с 6-го по 8-й класс. Предмет начнут изучать с 9-го класса. Изменения наступят с 1 сентября 2025 года, сообщает РБК.
Сюжет
Школы

С 1 сентября 2025 года уроки обществознания уберут из школьной программы 6-8-х классов. Обществознание школьники начнут изучать в 9-м классе. Общее количество часов составит 34 — один час в неделю.

Отмечается, что экзамены адаптируют под обновлённые уроки.

Сейчас на этот предмет в 6-9-х классах отводится 136 часов. В 10-м и 11-м классах предмет изучают два раза в неделю.

Напомним, что ранее белгородцы начали интересоваться, как в Белгороде будут проходить последние звонки. Решение по формату проведения ещё не приняли. Вопрос будет решаться ближе к дате проведения мероприятия.

На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученик
Узнать подробнее
Читайте также:
На последний экзамен досрочного ЕГЭ в Белгородской области пришёл лишь один ученикБелгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами областиБелгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Образование#Школы#Уроки#Минпросвещения
Подпишитесь
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Сегодня, 17:03
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Сегодня, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Сегодня, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
Сегодня, 18:02
Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН
Сегодня, 15:53
"