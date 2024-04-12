Из школьной программы исчезнут уроки обществознания?

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
С 1 сентября 2025 года уроки обществознания уберут из школьной программы 6-8-х классов. Обществознание школьники начнут изучать в 9-м классе. Общее количество часов составит 34 — один час в неделю.
Отмечается, что экзамены адаптируют под обновлённые уроки.
Сейчас на этот предмет в 6-9-х классах отводится 136 часов. В 10-м и 11-м классах предмет изучают два раза в неделю.
Напомним, что ранее белгородцы начали интересоваться, как в Белгороде будут проходить последние звонки. Решение по формату проведения ещё не приняли. Вопрос будет решаться ближе к дате проведения мероприятия.