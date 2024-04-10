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Известная модель поделилась опытом жизни с психопатом

Известная модель поделилась опытом жизни с психопатом

10 апреля 2024, 09:01
Фото: Изображение Midjourney
Своей историей абьюзивных отношений поделилась модель Анастасия Решетова. Знаменитость рассказала, что выйти из таких отношений ей помогли сеансы психотерапии, пишет newia.ru.

Как отметила Анастасия Решетова на своих страницах в соцсетях, психопаты умеют располагать к себе людей. После вспышек агрессии такие люди умеют подбирать правильные слова, окружать заботой и вызывать у партнёра чувство вины. Однако это всего лишь манипуляция, из-за которой становится тяжело понимать реальную ситуацию, цитирует издание знаменитость.

Модель также отметила, что ни о какой любви здесь не идёт и речи, в таких отношениях присутствует только боль.

О ком идёт речь в послании модели, неизвестно. Девушка подчеркнула, что это не Тимати. Решетова отметила, что музыкант — надёжный человек. Пара воспитывает общего ребёнка.

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#Общество#Россия#Психолог#Алина Харина#Отношения
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