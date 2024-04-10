Известная модель поделилась опытом жизни с психопатом

Как отметила Анастасия Решетова на своих страницах в соцсетях, психопаты умеют располагать к себе людей. После вспышек агрессии такие люди умеют подбирать правильные слова, окружать заботой и вызывать у партнёра чувство вины. Однако это всего лишь манипуляция, из-за которой становится тяжело понимать реальную ситуацию, цитирует издание знаменитость.