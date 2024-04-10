Известная модель поделилась опытом жизни с психопатом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как отметила Анастасия Решетова на своих страницах в соцсетях, психопаты умеют располагать к себе людей. После вспышек агрессии такие люди умеют подбирать правильные слова, окружать заботой и вызывать у партнёра чувство вины. Однако это всего лишь манипуляция, из-за которой становится тяжело понимать реальную ситуацию, цитирует издание знаменитость.
Модель также отметила, что ни о какой любви здесь не идёт и речи, в таких отношениях присутствует только боль.
О ком идёт речь в послании модели, неизвестно. Девушка подчеркнула, что это не Тимати. Решетова отметила, что музыкант — надёжный человек. Пара воспитывает общего ребёнка.