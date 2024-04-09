Народные приметы и суеверия на лето-2024

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Приметы для сада и огорода существуют с давних времён. Зависит ли от них урожай? Стоит ли верить в приметы? Каждый решает сам, но ознакомиться с ними точно стоит.
Многие дачники широко используют лунный календарь. Считается, что Луна делится на четыре фазы:
Как и на человека, так и на растения это может оказывать влияние.
Во время растущей Луны нужно сажать растения, урожай которых формируется над землёй. Это связано с тем, что питательные вещества и соки перемещаются ближе к поверхности. В этот период можно посадить огурцы, помидоры, зелень, салат, а также цветы.
Во время убывающей Луны, нужно высаживать корнеплоды, так как земля в этот период «вдыхает» все соки и они перемещаются в корень.
Считается, что ель на участке приводит к одиночеству. Говорят, что у того, кто посадил ель, случится несчастье, когда дерево станет выше дома. Суеверие связано с тем, что в старые времена, когда дома отапливались печкой, ель могла накрывать печную трубу своими мощными ветками. Это приводило к пожарам.
Согласно этому суеверию, если вы просто так подарите кому-то луковицы, отводки или ростки, вы передадите своё процветание.
Эта примета пришла к нам ещё с языческих времён. Наши предки бережно относились к растениям и деревьям. Раньше часто сажали плодовое дерево в честь рождения ребёнка, которое росло вместе с младенцем.
Поэтому считается, что вырубание плодовых деревьев показывает неуважение к предкам и несёт плохие последствия. Но, если вы только что купили участок и хотите избавиться от старых деревьев, то можете спокойно это делать. Потому что этот сад и деревья не имеют никакого отношения к вашей семье.
По этой примете, когда человек тратит деньги на покупку растения, то он хочет, чтобы оно быстрее принесло плоды. Из-за этого человек начинает много его поливать и удобрять. Такая забота может навредить растению и привести к его гибели.
В случае с украденной рассадой, оно не имеет такого значения для своего хозяина. И как результат — такое растение лучше приживается.