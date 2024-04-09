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Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Дача

Народные приметы и суеверия на лето-2024

9 апреля 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney
Дача
Многие жители Белгородской области летом поедут на дачу. Рассказываем про пять дачных примет и суеверий.

Приметы для сада и огорода существуют с давних времён. Зависит ли от них урожай? Стоит ли верить в приметы? Каждый решает сам, но ознакомиться с ними точно стоит.

Лунный календарь для богатого урожая

Многие дачники широко используют лунный календарь. Считается, что Луна делится на четыре фазы:

  • полнолуние,
  • новолуние,
  • растущая Луна,
  • убывающая Луна.

Как и на человека, так и на растения это может оказывать влияние.

Во время растущей Луны нужно сажать растения, урожай которых формируется над землёй. Это связано с тем, что питательные вещества и соки перемещаются ближе к поверхности. В этот период можно посадить огурцы, помидоры, зелень, салат, а также цветы.

Во время убывающей Луны, нужно высаживать корнеплоды, так как земля в этот период «вдыхает» все соки и они перемещаются в корень.

Нельзя сажать на участке ель

Считается, что ель на участке приводит к одиночеству. Говорят, что у того, кто посадил ель, случится несчастье, когда дерево станет выше дома. Суеверие связано с тем, что в старые времена, когда дома отапливались печкой, ель могла накрывать печную трубу своими мощными ветками. Это приводило к пожарам.

За подаренную рассаду нужно дать жёлтую монетку

Согласно этому суеверию, если вы просто так подарите кому-то луковицы, отводки или ростки, вы передадите своё процветание.

Фото: 1MI

Нельзя рубить плодовые деревья на своём участке самому

Эта примета пришла к нам ещё с языческих времён. Наши предки бережно относились к растениям и деревьям. Раньше часто сажали плодовое дерево в честь рождения ребёнка, которое росло вместе с младенцем.

Поэтому считается, что вырубание плодовых деревьев показывает неуважение к предкам и несёт плохие последствия. Но, если вы только что купили участок и хотите избавиться от старых деревьев, то можете спокойно это делать. Потому что этот сад и деревья не имеют никакого отношения к вашей семье.

Лучше всего растут украденные растения

По этой примете, когда человек тратит деньги на покупку растения, то он хочет, чтобы оно быстрее принесло плоды. Из-за этого человек начинает много его поливать и удобрять. Такая забота может навредить растению и привести к его гибели.

В случае с украденной рассадой, оно не имеет такого значения для своего хозяина. И как результат — такое растение лучше приживается.

Фото: Изображение Midjourney
На что обратить внимание и когда лучше купить дачу?
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#Общество#Дача#Приметы#Маргарита Водолажская
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