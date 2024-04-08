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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

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Белгородцам назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Области-соседи: куда уехать на майские праздники белгородцам

8 апреля 2024, 13:52
Фото: 1MI

Белгородцам назвали популярные направления для отдыха на майские праздники

Интересно отдохнуть можно в трёх регионах, расположенных неподалёку. Что стоит посетить и сколько добираться по времени — ответы читайте в материале.

Воронежская область

Воронеж — старинный и величественный город, который находится на берегу реки с тем же названием. Здесь прекрасно сочетаются богатая история, обширное культурное наследие и современное благоустройство. Воронеж известен своими уютными парками, многочисленными музеями, театрами, а самое главное — архитектурными памятниками.

Время: на автобусе 3,5 часа, на машине 3-4 часа.

Куда пойти:

  • Адмиралтейская площадь. Здесь находится якорное место для первого русского линейного корабля «Гото Предестинация», точнее его макет. Этот военный корабль времён Петра I был превращён в музей в 2014 году, сейчас его можно посетить с экскурсией.

  • Успенский адмиралтейский храм. В Успенском адмиралтейском храме рядом с верфями освящали все корабли, построенные в Воронеже. Строительство храма происходило в период с 1690 по 1695 годы, и сегодня это одна из старейших построек в городе. Службу в храме возглавлял святитель Митрофан, а Пётр I в своё время пел на богослужениях, которые шли в храме.

  • Воронежский театр оперы и балета. Он был основан в 1787 году и считается одним из старейших театров в России. Все эти годы он остаётся творческим центром, где собираются актёры, режиссёры и драматурги для создания постановок. В театре широкий выбор репертуара, включающий как классические произведения, так и современные пьесы и авторские спектакли.

Орловская область

Орёл — прекрасный город, который славится богатым культурным наследием и историческими достопримечательностями. Этот город стоит выбрать туристам, которые хотят погрузиться в атмосферу прошлого.

Время: на автобусе — 5 часов, на поезде — 3,5 часа, на машине — 5,5 часа.

Куда пойти:

  • Парк культуры и отдыха. Это популярное место для отдыха для тысяч орловцев. Некоторые посещают его в праздники, другие — в выходные, а некоторые не против заехать даже в будний день. Людям нравится проводить время на природе и гулять по зелёным аллеям. В парке проводят концерты, праздничные мероприятия, там есть аттракционы.

  • Александровский мост (Ленинский). Мост сочетает в себе современные и оригинальные декоративные элементы. Сейчас с него открываются удивительные виды.

  • Сабуровская крепость находится в 15 километрах от Орла. Вообще в течение всей своей истории Сабуровская крепость никогда не выполняла роль настоящей крепости. Она представляет собой стилизованную ограду, которая ранее окружала поместье графов Каменских.

Курская область

Курск славится множеством торговых центров, здесь можно найти более десятка крупных комплексов. Согласно разным источникам, на каждого жителя города приходится от 0,8 до 1,7 квадратных метра торговой площади.

Время: на автобусе — 1,5 часа, на машине — 2 часа.

Куда пойти:

  • Картинная галерея имени А. А. Дейнеки. Галерею назвали в честь известного советского художника, который родился в Курске. В экспозиции представлены не только его работы. Помимо этого, место используется для проведения, лекториев, мастер-классов и музыкальных перфомансов.

  • Курская триумфальная арка. Её высота — 24 метра. На верхней площадке арки можно увидеть памятник Георгию Победоносцу, а на нижних уровнях — воины разных временных эпох: древнерусский воин, гренадёр, пехотинец и танкист времен ВОВ. Курская триумфальная арка является первой аркой в мире, которая посвящена победе над фашизмом.
  • Курский цирк. Его можно узнать по памятнику, посвящённому двум известным клоунам. Это Юрий Никулин и Михаил Шуйдин. Вместимость нового цирка составляет почти 2000 гостей, а арена оборудована современным световым и звуковым оснащением.
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