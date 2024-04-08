Области-соседи: куда уехать на майские праздники белгородцам

Адмиралтейская площадь. Здесь находится якорное место для первого русского линейного корабля «Гото Предестинация», точнее его макет. Этот военный корабль времён Петра I был превращён в музей в 2014 году, сейчас его можно посетить с экскурсией.

Успенский адмиралтейский храм. В Успенском адмиралтейском храме рядом с верфями освящали все корабли, построенные в Воронеже. Строительство храма происходило в период с 1690 по 1695 годы, и сегодня это одна из старейших построек в городе. Службу в храме возглавлял святитель Митрофан, а Пётр I в своё время пел на богослужениях, которые шли в храме.