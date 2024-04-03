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Железная дорога

Некоторые экскурсионные поезда отменили поездки по Белгородской области

3 апреля 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Железная дорога
До 30 апреля не будут ездить пригородные поезда, курсирующие между Старым Осколом и Сараевкой. Об этом предупреждает администрация Старооскольского горокруга.

Некоторые экскурсионные поезда, курсирующие через Старый Оскол, отменены. Пригородная пассажирская компания «Черноземье» отменила рейсы.

Так, до 30 апреля по субботам не будут ездить пригородные поезда № 6511 и 6512, а по воскресеньям — № 6514. Поезда курсировали между Старым Осколом и Сараевкой.

Отметим, что по маршрутам ходили составы, вагоны которые выполнены в ретростиле, они были стилизованы под подвижной состав времён Великой Отечественной войны.

Напомним, что накануне между Белгородом и Курском запустили новый электропоезд.

Белгородцы смогут теперь уехать в Курск не только на автобусе
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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Поезда#Белгород#Алина Харина#Экскурсионный поезд
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