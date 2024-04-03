Некоторые экскурсионные поезда отменили поездки по Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Некоторые экскурсионные поезда, курсирующие через Старый Оскол, отменены. Пригородная пассажирская компания «Черноземье» отменила рейсы.
Так, до 30 апреля по субботам не будут ездить пригородные поезда № 6511 и 6512, а по воскресеньям — № 6514. Поезда курсировали между Старым Осколом и Сараевкой.
Отметим, что по маршрутам ходили составы, вагоны которые выполнены в ретростиле, они были стилизованы под подвижной состав времён Великой Отечественной войны.
Напомним, что накануне между Белгородом и Курском запустили новый электропоезд.