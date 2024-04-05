Спрос упал, а туры подорожали: сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году

Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, обычно Турция активно бронировались белгородцами, начиная с декабря. Жители региона покупали туры и всю весну на весенне-летний период, а иногда — на предстоящую осень и зиму. В этом году Турцией туристы интересуются меньше по сравнению с прошлым годом. При этом очень популярными в это время года стали такие направления как Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы и Шри-Ланка.