Спрос упал, а туры подорожали: сколько стоит отдохнуть в Турции в 2024 году

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Турцию омывают четыре моря. Однако большинство туристов из России отдают предпочтение курортам Средиземного моря. Здесь расположены такие города как Анталия, Белек, Алания, Кемер и Сиде. Здесь начало пляжного сезона в апреле, а купаться можно до ноября.
Второе по популярности место — отдых на Эгейском море. Среди самых известных курортов — Мармарис, Бодрум, Фетхие, Даламан и Кушадасы. В этом случае купальный сезон начинается в мае и завершается в октябре.
Также туроператоры предлагают туры на Черноморское побережье Турции. Пляжный сезон здесь короче (с июня по август), а туристическая инфраструктура развита меньше. Речь идёт о таких курортах как Амасра, Синоп, Самсун, Ризе, Трабзон и Хопа.
Журналисты Бел.Ру изучили предложения туроператоров и узнали, во сколько обойдётся отдых в Турции в 2024 году. Поскольку аэропорт в Белгороде закрыт, туры изучали с вылетом из Москвы. В качестве примера мы выбрали отдых продолжительностью 10 дней на двоих в начале июля.
Один из самых дешёвых вариантов — 98 350 рублей. В стоимость входит проживание в отеле в Бельдиби в 300 метрах от побережья. Спектр услуг в отеле небольшой, номера простые, но для гостей есть хаммам, на территории — бассейн и детская площадка. Питание не предусмотрено.
Дороже обойдётся тур в Аланию. За 102 тысячи рублей туристам предлагают комфортабельные номера и завтраки. Пляж песчаный. На территории отеля есть открытый бассейн для взрослых и детей.
Практически столько же стоит отдых в Кемере. Гостям предлагают также комфортабельные номера, открытый бассейн с горкой, ресторан и бар. При этом питание в стоимость тура не входит. Стоимость — 103 тысячи рублей.
Среди популярных мест отдыха у туристов отдых в посёлке Конаклы по системе «всё включено». Стоимость тура — 207 тысяч рублей. Гостям предлагают отдых на первой береговой линии, оздоровительные процедуры, анимационное шоу, развлечения для детей и пляж.
Также туристы выбирают в качестве места отдыха гостиницы в Сиде. К примеру, за 135 тысяч рублей желающим отдохнуть предлагают проживание в гостинице рядом с пляжем. Питание — «всё включено». В отеле есть СПА-центр, фитнес-центр, рестораны и бары.
Как рассказал журналистам Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, обычно Турция активно бронировались белгородцами, начиная с декабря. Жители региона покупали туры и всю весну на весенне-летний период, а иногда — на предстоящую осень и зиму. В этом году Турцией туристы интересуются меньше по сравнению с прошлым годом. При этом очень популярными в это время года стали такие направления как Египет, ОАЭ, Куба, Мальдивы и Шри-Ланка.
В этом сезоне максимальное внимание туристов сосредоточено на Белеке, Анталии и Мармарисе, хотя в прошлом году в топе пожеланий был Кемер, Белек и Анталия из-за близости к аэропорту. Помимо этого, Анталия привлекает туристов возможностью устроить великолепный шоппинг, Белек — шикарными песчаными пляжами, а Мармарис — посмотреть другую Турцию, более европейскую.
Вадим Коломытченко
Эксперт отметил, что в этом году по раннему бронированию резервировались в основном дорогостоящие туры. Преимущественно это туристы, желавшие попасть в конкретный отель и в конкретные даты. Сейчас к бронированию подключились туристы с детьми и те, кому желательно улететь на майские праздники. Также вырос спрос на бюджетные туры в конце апреля.
Безусловно, всех туристов объединяет желание отдохнуть по системе «всё включено», максимально недорого, или хотя бы уложиться в указанный бюджет. При этом туры в Турцию существенно выросли в цене, по сравнению с прошлым годом. Трудно сказать, на сколько процентов, так как некоторые отели подражали условно на 10%, а некоторые выросли и на все 60%.
Вадим Коломытченко
Что касается маршрутов, которые белгородцы чаще всего используют при поездках в Турцию, самым популярным городом вылета по-прежнему является Москва. Самыми популярными аэропортами остаются Шереметьево, Внуково и Домодедово. Но иногда туристы выбирают аэропорт в Сочи, реже — в Санкт-Петербурге.