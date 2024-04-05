Существенное обострение обстановки: число раненых выросло в семь раз на Белгородчине

С начала года обстрелы Белгородской области усилились в 1,5 раза

Количество обстрелов в области увеличилось на 50%. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС. По словам посла, число пострадавших выросло почти в семь раз.