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Published Сегодня, 10:09

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Обстрел

Существенное обострение обстановки: число раненых выросло в семь раз на Белгородчине

5 апреля 2024, 10:09
Фото: 1MI
Обстрел

С начала года обстрелы Белгородской области усилились в 1,5 раза

Количество обстрелов в области увеличилось на 50%. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС. По словам посла, число пострадавших выросло почти в семь раз.

С начала года количество обстрелов Белгородской области выросло на 50%. Посол Родион Мирошник подчёркивает, что за последние месяцы ВСУ спровоцировали на белгородском направлении существенное обострение обстановки.

Так, по словам Мирошника, число обстрелов гражданских объектов выросло в полтора раза, а количество пострадавших выросло в семь раз.

Напомним, что сегодня утром, 5 апреля, под обстрелом оказалось село Вязовое Краснояружского района. Никто не пострадал. Различные разрушения зафиксировали в частных домах, в школе, детском саду и ДК.

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