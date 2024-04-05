Существенное обострение обстановки: число раненых выросло в семь раз на Белгородчине

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
С начала года количество обстрелов Белгородской области выросло на 50%. Посол Родион Мирошник подчёркивает, что за последние месяцы ВСУ спровоцировали на белгородском направлении существенное обострение обстановки.
Так, по словам Мирошника, число обстрелов гражданских объектов выросло в полтора раза, а количество пострадавших выросло в семь раз.
Напомним, что сегодня утром, 5 апреля, под обстрелом оказалось село Вязовое Краснояружского района. Никто не пострадал. Различные разрушения зафиксировали в частных домах, в школе, детском саду и ДК.