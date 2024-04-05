ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК

Утром 5 апреля под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. Различные разрушения зафиксированы в трёх частных жилых домах и хозпостройке. Помимо этого, в местной школе, детском саду и ДК выбило окна.