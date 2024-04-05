Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Разрушения в Краснояружском районе после обстрела

ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК

5 апреля 2024, 06:27
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
Разрушения в Краснояружском районе после обстрела

Под обстрел ВСУ попало белгородское село Вязовое

Под атакой ВСУ оказался населённый пункт в Краснояружском районе. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Утром 5 апреля под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. Различные разрушения зафиксированы в трёх частных жилых домах и хозпостройке. Помимо этого, в местной школе, детском саду и ДК выбило окна.

Кроме того, в селе повреждено электро- и газоснабжение. На месте работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.

Напомним, что под атаку беспилотника 4 апреля попала Вознесеновка Шебекинского округа. Никто не пострадал. У одного из коммерческих зданий был посечён фасад.

Разрушения в Краснояружском районе после обстрелаРазрушения в Краснояружском районе после обстрела
Разрушения в Краснояружском районе после обстрелаРазрушения в Краснояружском районе после обстрела
Разрушения в Краснояружском районе после обстрела
Фото: Telegram-канал «Красная Яруга»
За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять авто
Узнать подробнее
Читайте также:
За день от обстрелов Белгородской области повреждены 19 домов и пять автоС 12 марта от обстрелов ВСУ погибли 26 белгородцевРаненый и много разрушений: как в Белгородской области прошли сутки под обстрелами?
#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#Вязовое#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»
Сегодня, 09:22
Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток
Сегодня, 06:51
Недоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сирена
Сегодня, 07:56
Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС
Сегодня, 07:18
Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным
Сегодня, 07:10
"