ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Утром 5 апреля под обстрелом ВСУ оказалось село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. Различные разрушения зафиксированы в трёх частных жилых домах и хозпостройке. Помимо этого, в местной школе, детском саду и ДК выбило окна.
Кроме того, в селе повреждено электро- и газоснабжение. На месте работают оперативные и аварийные службы. Продолжается подомовой обход территории.
Напомним, что под атаку беспилотника 4 апреля попала Вознесеновка Шебекинского округа. Никто не пострадал. У одного из коммерческих зданий был посечён фасад.