Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
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Updated Сегодня, 07:07
В городе Апатиты злоумышленник напал на губернатора Андрея Чибиса. Произошло все в Мурманской области 4 апреля. Глава региона приехал в местный ДК на встречу с жителями. Когда он стоял на крыльце, на него напал мужчина. Он ударил Чибиса ножом и скрылся.
Пострадавший был в сознании. Он сам дошел до машины, позвонил своей жене. После чего его госпитализировали в больницу. Там ему сделали операцию. Сейчас Андрей Чибис в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В больницу прибыл глава областного Минздрава со своей бригадой врачей.
Личность подозреваемого в нападении установили. Им оказался 42-летний Александр Быданов. При задержании его ранили ногу, поэтому он нуждался в помощи врачей. На допросе он заявил, что ему приказали ударить губернатора голоса в голове.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, расследование которого контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.