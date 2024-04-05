Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Губернатора Мурманской области пытались зарезать на встрече с жителями

Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса

5 апреля 2024, 05:29
Фото: сайт правительства Мурманской области

Губернатора Мурманской области пытались зарезать на встрече с жителями

Губернатора Мурманской области хотели зарезать. Стало известно, при каких обстоятельствах это произошло и кто напал на главу региона.

В городе Апатиты злоумышленник напал на губернатора Андрея Чибиса. Произошло все в Мурманской области 4 апреля. Глава региона приехал в местный ДК на встречу с жителями. Когда он стоял на крыльце, на него напал мужчина. Он ударил Чибиса ножом и скрылся.

Пострадавший был в сознании. Он сам дошел до машины, позвонил своей жене. После чего его госпитализировали в больницу. Там ему сделали операцию. Сейчас Андрей Чибис в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В больницу прибыл глава областного Минздрава со своей бригадой врачей.

Личность подозреваемого в нападении установили. Им оказался 42-летний Александр Быданов. При задержании его ранили ногу, поэтому он нуждался в помощи врачей. На допросе он заявил, что ему приказали ударить губернатора голоса в голове.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, расследование которого контролирует глава СКР Александр Бастрыкин.

#Общество#Происшествия#Операция#Больница#Уголовное дело#Губернатор#Задержание#Реанимация#Нападение#Подозреваемый#Александр бастрыкин#Эмилия Губарева
Подпишитесь
«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»
Сегодня, 09:22
ВСУ атаковали Белгородскую область: разрушения есть в школе, детсаду и ДК
Сегодня, 06:27
Бывшая начальница УКСа в Белгородской области признала вину в получении взяток
Сегодня, 06:51
Недоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сирена
Сегодня, 07:56
Белгородский оператор ТКО не смог обжаловать в суде решение ФАС
Сегодня, 07:18
Вчерашнюю «панику» в Белгороде попытался объяснить министр. Ответ был странным
Сегодня, 07:10
"