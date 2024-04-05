Слышал голоса в голове: преступник напал с ножом на губернатора Чибиса

Пострадавший был в сознании. Он сам дошел до машины, позвонил своей жене. После чего его госпитализировали в больницу. Там ему сделали операцию. Сейчас Андрей Чибис в реанимационном отделении. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В больницу прибыл глава областного Минздрава со своей бригадой врачей.