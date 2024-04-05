Напали на губернатора Мурманской области: что известно сейчас?

Согласно данным ТАСС, во время задержания подозреваемый получил ранение. Сейчас ему оказывают медпомощь, но пока получить ясного ответа относительно его мотивов не получилось. Известно, что подозреваемый не состоял на учёте в психдиспансере, но принимал препараты. Сейчас выясняется, могли ли они повлиять на его действия.