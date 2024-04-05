Напали на губернатора Мурманской области: что известно сейчас?

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В пресс-службе региона сообщили, что человек, который совершил нападение, уже задержан. Происшествие случилось в Доме культуры, где губернатор встречался с местными жителями.
Лилия Сечкина, представитель пресс-службы, сообщила о том, что после происшествия Андрей Чибис был в сознании, он смог позвонить супруге, после чего его увезли в операционную. Операция прошла успешно, но политик находится в тяжёлом состоянии. Бригада медиков с министром здравоохранения Мурманской области уже выехала к пострадавшему.
Правоохранительные органы проинформировали, что подозреваемый в нападении уже задержан. Им оказался местный житель Александр Быданов — работник на железной дороге. Мотивы его действий устанавливаются.
Согласно данным ТАСС, во время задержания подозреваемый получил ранение. Сейчас ему оказывают медпомощь, но пока получить ясного ответа относительно его мотивов не получилось. Известно, что подозреваемый не состоял на учёте в психдиспансере, но принимал препараты. Сейчас выясняется, могли ли они повлиять на его действия.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин принял дело под личный контроль центрального аппарата.