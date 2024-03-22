ВТБ получил две награды премии Банки.ру

«Большую часть прошлого года ставки на рынке кредитования были низкими, поэтому у заемщиков была возможность решить свои долгосрочные финансовые задачи. Нам было важно поддержать клиентов не только выгодными условиями, но и расширить программы для новых сегментов, запустить дисконты для зарплатных клиентов, активно развивать цифровые сервисы. Мы рады, что наши усилия отмечены в ипотеке и кредитах наличными, на которые в прошлом году пришлось более 90% всех продаж. В этом году мы стараемся поддерживать финансовые запросы клиентов даже в условиях высокой ключевой ставки и ждем смягчения риск-политики регулятора, когда на рынке вновь настанет время заемщика», — отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса ВТБ Тимур Смирнов.